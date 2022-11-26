В Україні відновили 73% мобільної мережі: де вже є зв'язок та інтернет

Фахівці усувають наслідки блекауту, але в Запорізькій, Донецькій та інших областях усе ще спостерігаються перебої.

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Українські мобільні мережі відновили на 73% після масштабного відключення електропостачання, спричиненого російськими обстрілами. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram прозвітував про ситуацію в регіонах станом на 26 листопада.

За його словами, українські енергетики швидко полагодили обладнання і відновили подавання електрики, тому мобільні оператори змогли перепідключити майже половину базових станцій стільникового зв'язку. Це дозволило мільйонам українців здійснювати дзвінки та користуватися мобільним інтернетом.

Наразі зв'язок найкраще працює у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській і Житомирській областях — тут люди можуть телефонувати практично без проблем. У Львівській, Черкаській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях спостерігаються проблеми, але ситуація стабілізується завдяки ремонтним роботам.

А ось мешканцям інших регіонів дуже важко додзвонитися через неполадки зі зв'язком. Найсильніше проблеми відчуваються в Запорізькій і Донецькій областях, трохи краща ситуація в Київській, Тернопільській, Херсонській і Луганській областях.

[ + – ] Мапа доступності мобільного зв'язку по областях України Фото: Telegram/Федоров

"Енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якнайшвидше повернути людям зв'язок по всій території України", — підкреслив Михайло Федоров.

24 листопада в Україні стався блекаут — масштабне відключення електроенергії. Фокус писав, з якими проблемами зіткнулися жителі різних областей.

Писали також, як працюватиме мобільний зв'язок в умовах тривалого блекауту. Компанії-оператори попередили, що використовують генератори для живлення базових станцій, але вистачить палива максимум на 7 годин. Крім того, в Україні поки що немає обладнання для підтримки всіх вишок.

Повідомляли також, як залишатися на зв'язку, коли зникає мобільний зв'язок та інтернет. Держспецзв'язку дало докладні рекомендації у разі блекауту, наприклад, порадило додатки для смартфонів, які працюють навіть без підключення до мережі.