"Cамый надежный смартфон": Oukitel WP21 продают со скидкой 70% (видео)

Производитель Oukitel устроил распродажу и отдает новую флагманскую модель всего за $299.

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Китайская компания Oukitel в честь "Киберпонедельника" снизила стоимость флагмана WP21, который называют "самым надежным смартфоном 2022 года". Предложение действует до 30 ноября в официальном магазине бренда на онлайн-площадке AliExpress.

Производитель продает Oukitel WP21 со скидкой в 70% во время сезонной распродажи, которая заканчивается 29 ноября. У желающих есть последняя возможность купить смартфон за $299 вместо $1000.

Oukitel WP21 оснащен передовым восьмиядерным процессором Mediatek Helio G99 (MT6789), 12 ГБ оперативной памяти, встроенным хранилищем на 256 ГБ, аккумулятором емкостью 9800 мАч, которого с лихвой хватит даже для требовательных видеоигр, а быстрая зарядка на 66W не позволит гаджету долго простаивать. IPS-дисплей смартфона имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение FullHD, частоту обновления 120 Гц.

На задней крышке WP21 расположен еще один круглый сенсорный экран, который является фишкой смартфона — обычно показывает время в виде механических часов, но может также использоваться для переключения музыки, отображения заряда и других целей, а вдобавок помогает делать снимки. По бокам расположены три камеры: основной датчик на 64 МП, макродатчик на 2 МП, и датчик для ночной съемки на 20 МП с автоматической фокусировкой. Имеется и фронтальная камера с разрешением 20 МП.

Смартфон защищен от внешних угроз по стандарту IP68, поэтому не боится пыли, грязи, воды, прямых солнечных лучей, жару и мороз. Oukitel WP21 может без вреда пролежать около 30 минут на глубине 1,5 метра и падать с такой же высоты на пол.

Стоит отметить, что совсем недавно, в начале ноября, Oukitel выпустила защищенный смартфон WP18 Pro. Он получил очень емкую батарею на 12 500 мАч и прочный водонепроницаемый корпус, а розничная цена гаджета составляет 253 евро.

Фокус назвал самые надежные ноутбуки и смартфоны, подходящие даже военным. Не каждое устройство может выдержать экстремальные условия, в которых сегодня приходится воевать украинцам.