"Найнадійніший смартфон": Oukitel WP21 продають зі знижкою 70% (відео)

Виробник Oukitel влаштував розпродаж і віддає нову флагманську модель лише за $299.

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Китайська компанія Oukitel на честь кіберпонеділка знизила вартість флагмана WP21, який називають "найнадійнішим смартфоном 2022 року". Пропозиція діє до 30 листопада в офіційному магазині бренду на онлайн-майданчику AliExpress.

Виробник продає Oukitel WP21 зі знижкою 70% під час сезонного розпродажу, який закінчується 29 листопада. Охочі мають останню можливість купити смартфон за $299 замість $1000.

Oukitel WP21 оснащений передовим восьмиядерним процесором Mediatek Helio G99 (MT6789), 12 ГБ оперативної пам'яті, вбудованим сховищем на 256 ГБ, акумулятором ємністю 9800 мАч, якого з лишком вистачить навіть для вибагливих відеоігор, а швидка зарядка на 66W не дозволить гаджету довго простоювати. IPS-дисплей смартфона має діагональ 6,78 дюйма, роздільну здатність FullHD, частоту оновлення 120 Гц.

На задній кришці WP21 розташований ще один круглий сенсорний екран, який є фішкою смартфона, — зазвичай показує час у вигляді механічного годинника, але може також використовуватися для перемикання музики, відображення заряду й інших цілей, а також допомагає робити знімки. З боків розташовані три камери: основний датчик на 64 МП, макродатчик на 2 МП і датчик для нічної зйомки на 20 МП із автоматичним фокусуванням. Є і фронтальна камера з роздільною здатністю 20 МП.

Смартфон захищений від зовнішніх загроз за стандартом IP68, тому не боїться пилу, бруду, води, прямих сонячних променів, спеки та морозу. Oukitel WP21 може без шкоди пролежати близько 30 хвилин на глибині 1,5 метра та падати з такої самої висоти на підлогу.

Варто зазначити, що зовсім недавно, на початку листопада, Oukitel випустила захищений смартфон WP18 Pro. Він отримав дуже ємну батарею на 12500 мАч і міцний водонепроникний корпус, а роздрібна ціна гаджета становить 253 євро.

Фокус назвав найнадійніші ноутбуки та смартфони, які підходять навіть військовим. Не кожен пристрій може витримати екстремальні умови, в яких сьогодні доводиться воювати українцям.