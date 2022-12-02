Какие технологии используют ВСУ: United24 показали впечатляющее видео

Украина применяет беспилотники и программное обеспечение, чтобы побеждать численно превосходящие российские войска.

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Война в Украине ведется не только с помощью винтовок и артиллерии, но и с помощью современных цифровых технологий. Проект United24 рассказал о самых важных из них в новом ролике на YouTube.

Со времен Наполеона Бонапарта войны велись преимущественно лицом к лицу, однако в 1980-1990 годах НАТО разработало новую концепцию ведения боевых действий, основанную на постоянном обмене данными между подразделениями. Хорошая координация и налаженные сети связи позволяют небольшим группам добиваться лучших результатов. Именно это сейчас можно наблюдать в Украине: российские войска имеют большой численное преимущество, однако украинская армия полагается на современные военные технологии.

UNITED24 выделило три главных отрасли военных технологий:

Инженерные разработки (ИИ)

Автономные системы (БПЛА)

Программное обеспечение

Широкое распространение в Украине получили беспилотные аппараты: как летающие, так морские. Солдаты используют не только военные машины, но и коммерческие дроны стоимостью $3000-$5000. Инженеры устанавливают на них механизмы, позволяющие сбрасывать взрывчатку на противников. Таким образом дешевые БПЛА уничтожают даже бронированную технику стоимостью миллионы долларов.

Во время войны в Украине произошла первая в мировой истории полномасштабная атака с применением морских дронов. 29 ноября неизвестные беспилотники поразили как минимум три российских корабля в бухте Севастополя, в том числе флагман "Адмирал Макаров". Исследователи из группы GeoConfirmed полагают, что в атаке были задействованы от 6 до 8 аппаратов.

Позже Украина объявила сбор на флот ударных морских беспилотников собственного производства в рамках проекта United24. Украинские власти подсчитали, что на создание 100 дронов потребуется 1 млрд гривен. Такие аппараты смогут проводить дальнюю разведку в море на расстоянии до 400 км, следить за береговой активностью, сопровождать корабли, а также атаковать стационарные и движущиеся объекты.

United24 также упомянула автоматизированную систему управления боем "Крапива", о которой Фокус писал раньше. Она переросла из электронного баллистического калькулятора до полноценного приложения, которое автоматически рассчитывает траекторию полета артиллерийского снаряда. С ее помощью артиллеристы также получают координаты вражеских целей от разведки.

Не менее важную роль играет украинская система ситуационной осведомленности "Дельта". По сути, это цифровая карта, напоминающая Google Maps, которая вместо магазинов и других учреждений показывает расположение войск: украинских и российских. Часть данных солдаты вводят вручную, а часть — автоматически передают датчики, дроны, радары, спутники. Система даже показывает видео с беспилотников в реальном времени и спутниковые снимки, помогая командованию ВСУ оперативно принимать решения и реагировать на действия россиян.

Значительную роль играют ракетные системы залпового огня HIMARS и управляемые ракеты Excalibur. Используя наведение по спутниковой системе GPS, ВСУ наносят точные удары по российским базам и складам боеприпасов.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, на что способна армия дронов. Грамотное использование беспилотников стало ключок успешным контрнаступлениям в Харьковской и Херсонской областях.