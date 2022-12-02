Які технології використовують ЗСУ: United24 показали разюче відео

Україна застосовує безпілотники та програмне забезпечення, щоб перемагати російські війська, які чисельно перевершують.

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Війна в Україні ведеться не лише за допомогою гвинтівок та артилерії, а й за допомогою сучасних цифрових технологій. Проєкт United24 розповів про найважливіші з них у новому ролику на YouTube.

З часів Наполеона Бонапарта війни велися переважно віч-на-віч, проте в 1980-1990 роках НАТО розробило нову концепцію ведення бойових дій, засновану на постійному обміні даними між підрозділами. Хороша координація і налагоджені мережі зв'язку дозволяють невеликим групам досягати кращих результатів. Саме це зараз можна спостерігати в Україні: російські війська мають велику чисельну перевагу, проте українська армія покладається на сучасні військові технології.

UNITED24 виділило три основні галузі військових технологій:

інженерні розробки (ШІ);

автономні системи (БПЛА);

програмне забезпечення.

Широкого поширення в Україні набули безпілотні апарати: як літальні, так і морські. Солдати використовують не лише військові машини, а й комерційні дрони вартістю $3 000-$5 000. Інженери встановлюють на них механізми, що дозволяють скидати вибухівку на супротивників. Так, дешеві БПЛА знищують навіть броньовану техніку вартістю мільйони доларів.

Під час війни в Україні відбулася перша у світовій історії повномасштабна атака із застосуванням морських дронів. 29 листопада невідомі безпілотники уразили як мінімум три російські кораблі в бухті Севастополя, зокрема флагман "Адмірал Макаров". Дослідники з групи GeoConfirmed вважають, що в атаці було задіяно від 6 до 8 апаратів.

Пізніше Україна оголосила збір на флот ударних морських безпілотників власного виробництва у межах проєкту United24. Українська влада підрахувала, що на створення 100 дронів потрібно 1 млрд гривень. Такі апарати зможуть проводити далеку розвідку в морі на відстані до 400 км, стежити за береговою активністю, супроводжувати кораблі, а також атакувати стаціонарні та рухомі об'єкти.

United24 також згадала автоматизовану систему управління боєм "Кропива", про яку Фокус писав раніше. Вона переросла з електронного балістичного калькулятора до повноцінної програми, яка автоматично розраховує траєкторію польоту артилерійського снаряда. З її допомогою артилеристи також одержують координати ворожих цілей від розвідки.

Не менш важливу роль відіграє українська система ситуаційної поінформованості "Дельта". По суті, це цифрова карта, що нагадує Google Maps, яка замість магазинів та інших установ показує розташування військ: українських і російських. Частину даних солдати вводять вручну, а частину — автоматично передають датчики, дрони, радари, супутники. Система навіть показує відео з безпілотників у реальному часі та супутникові знімки, допомагаючи командуванню ЗСУ оперативно ухвалювати рішення та реагувати на дії росіян.

Значну роль відіграють ракетні системи залпового вогню HIMARS і керовані ракети Excalibur. Використовуючи наведення по супутниковій системі GPS, ЗСУ завдають точних ударів по російських базах і складах боєприпасів.

Раніше бійці ЗСУ розповіли, на що здатна армія дронів. Грамотне використання безпілотників стало ключем до успішних контрнаступів у Харківській і Херсонській областях.