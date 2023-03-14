"Парализуют всю систему": почему ПВО Москвы не справится с украинскими дронами

Россияне готовятся отражать атаки БПЛА, аналогичных иранским Shahed, но беззащитны перед массированным налетом менее крупных аппаратов, считает Юрий Касьянов.

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Россия в спешке усиливает противовоздушную оборону Москвы из-за угрозы беспилотников. Служащий Вооруженных сил Украины и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов рассказал в Facebook, какие украинские летательные аппараты смогут обойти российскую защиту.

Тринадцатого марта сообщалось, что с начала 2023 года в Москве вырубают леса для установки систем ПВО, в частности зенитно-ракетных комплексов С-400 и "Панцырь С1", радиолокационных станций 92Н6Е и 96Л6Е. По словам Юрия Касьянов, это делается не для защиты от авиации, поскольку у Украины самолетов практически нет, а для борьбы с дронами-камикадзе, похожими на иранские Shahed.

"Беспилотники, сравнимые с "Шахедами" по размеру (радиолокационная заметность) и массе, то есть — по мощности двигателя и создаваемому им ИК-излучению такая система противовоздушной обороны обнаружить и уничтожить теоретически может, хоть и глупо стрелять дорогими С-300/400 по относительно дешевым самолетикам, но честь (страх) обязывает — представляете, что будет твориться в Москве в результате даже мало-мальского беспилотного налета", — прокомментировал Юрий Касьянов.

В то же время, считает эксперт, московская ПВО никак не сможет справиться с небольшими ударными дронами с размахом крыльев 2-3 м и весом до 20 кг, если они будут лететь на низкой высоте, огибая препятствия на своем пути. Радары заметят такие аппараты лишь на расстоянии в пару километров, а сбить их практически невозможно из-за близости к зданиям.

"Массированный и точный налет на одну важную цель сразу нескольких десятков таких камикадзе не только гарантирует поражение этой цели небольшими по мощности зарядами, но и стопроцентно парализует всю систему ПВО, которая даже если обнаружит что-то, и начнет стрелять, быстро перегреет стволы и зря только истратит боекомплект", — заверил Касьянов.

Помимо ПВО, противодействовать беспилотникам призваны системы радиоэлектронной борьбы, которыми так хвастаются россияне. По словам эксперта, "глушилки" не страшны украинским дронам при наличии хорошо отлаженной инерциальной системы наведения и современных датчиков, а вот самой Москве отключение спутниковой навигации грозит коллапсом дорожного движения.

"Вывод: Москву покорит не тот, у кого дорогие, большие, мощные дроны с большой боевой частью, а у кого маленькие, недорогие, точные и незаметные. При взлетном весе 15-20 кг и размахе крыла 2-2,5 м надо 5-7 литров топлива, чтобы доставить 3-5 кг полезного груза точно к цели на дальности 600 км. Приблизительно", — подытожил Касьянов.

Недавно появилась информация, что неизвестные беспилотники следили за воинской частью, отвечающую за ПВО Москвы. Россияне заметили три квадрокоптера, которые якобы взлетели из лесополосы рядом с объектом.

Ранее Юрий Касьянов заявил, что украинские БПЛА наносят России большой урон, хотя сами россияне это скрывают. В результате запусков РФ уже потеряла много людей, техники и денег, а украинцы постоянно учатся и совершенствуют технологии, чтобы наносить еще более эффективные удары.