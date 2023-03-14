"Паралізують усю систему": чому ППО Москви не впорається з українськими дронами

Росіяни готуються відбивати атаки БПЛА, аналогічних іранським Shahed, але беззахисні перед масованим нальотом менших апаратів, вважає Юрій Касьянов.

Related video

Росія поспіхом посилює протиповітряну оборону Москви через загрозу безпілотників. Службовець Збройних сил України та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов розповів у Facebook, які українські літальні апарати зможуть обійти російський захист.

Тринадцятого березня повідомлялося, що з початку 2023 року в Москві вирубують ліси для встановлення систем ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів С-400 та "Панцир С1", радіолокаційних станцій 92Н6Е та 96Л6Е. За словами Юрія Касьянова, це робиться не для захисту від авіації, оскільки Україна літаків практично не має, а для боротьби з дронами-камікадзе, схожими на іранські Shahed.

"Безпілотники, порівняні із "Шахідами" за розміром (радіолокаційна помітність) і масою, тобто — за потужністю двигуна і створюваного ним ІЧ-випромінювання така система протиповітряної оборони виявити і знищити теоретично може, хоч і безглуздо стріляти дорогими С-300/400 по відносно дешевих літачках, але честь (страх) зобов'язує — уявляєте, що буде творитися в Москві внаслідок навіть більш-менш безпілотного нальоту", — прокоментував Юрій Касьянов.

У той же час, вважає експерт, московська ППО ніяк не зможе впоратися з невеликими ударними дронами з розмахом крил 2-3 м і вагою до 20 кг, якщо вони летітимуть на низькій висоті, огинаючи перешкоди на своєму шляху. Радари помітять такі апарати лише на відстані кілька кілометрів, а збити їх практично неможливо через близькість до будівель.

"Масований і точний наліт на одну важливу ціль одразу кількох десятків таких камікадзе не тільки гарантує ураження цієї цілі невеликими за потужністю зарядами, а й стовідсотково паралізує всю систему ППО, яка навіть якщо виявить щось, і почне стріляти, швидко перегріє стволи й тільки марно витратить боєкомплект", — запевнив Касьянов.

Крім ППО, протидіяти безпілотникам покликані системи радіоелектронної боротьби, якими так хвалиться росіяни. За словами експерта, "глушилки" не страшні українським дронам за наявності добре налагодженої інерційної системи наведення і сучасних датчиків, а ось самій Москві відключення супутникової навігації загрожує колапсом дорожнього руху.

"Висновок: Москву підкорить не той, у кого дорогі, великі, потужні дрони з великою бойовою частиною, а у кого маленькі, недорогі, точні та непомітні. При злітній вазі 15-20 кг і розмаху крила 2-2,5 м треба 5-7 літрів палива, щоб доставити 3-5 кг корисного вантажу точно до цілі на дальності 600 км. Приблизно", — підсумував Касьянов.

Нещодавно з'явилася інформація, що невідомі безпілотники стежили за військовою частиною, яка відповідає за ППО Москви. Росіяни помітили три квадрокоптери, які нібито злетіли з лісосмуги поряд з об'єктом.

Раніше Юрій Касьянов заявив, що українські БПЛА завдають Росії великої шкоди, хоча самі росіяни це приховують. Унаслідок запусків РФ уже втратила багато людей, техніки та грошей, а українці постійно навчаються та вдосконалюють технології, щоб завдавати ще ефективніших ударів.