Может лететь 450 км: в Иране испытали новый дрон-камикадзе (фото)

Беспилотник Me’raj-532, как утверждают журналисты, может взлетать с транспортного средства и находиться в воздухе до 3 часов. Вес боевой части БПЛА составляет 50 килограмм

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В Иране разработали новый дрон-камикадзе, который может поражать цели на расстоянии до 450 километров. Об этом сообщает иранское издание "Tasnim News" вчера 9 апреля.

Глава Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Сухопутных войск КСИР генерал Али Кухестани сказал, что новый БПЛА называется Me’raj-532.

Дрон оснащен поршневым двигателем и может преодолевать расстояние в 450 километров в одном направлении. Масса его боеголовки — 50 килограмм, он может взлетать с транспортного средства и находится в воздухе до 3 часов. Практический потолок полета составляет 3 600 метров.

Иран успешно испытал новый дрон-камикадзе Фото: из открытых источников

Сообщается, что Me’raj-532" мобильный, его можно легко и быстро собрать и запустить.

17 марта стало известно, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вооружились новыми быстроходными катерами оснащенные ракетами с лазерным наведением и системами ПВО.

15-19 марта в Оманском заливе состоялись совместные морские учения Китая, Ирана и России.

К слову, 24 марта журналисты "Схем" заявили, что украинское предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева продавало авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117 иранским военно-промышленным предприятиям, пребывающим под санкциями США и ЕС.