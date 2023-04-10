Може летіти 450 км: в Ірані випробували новий дрон-камікадзе (фото)

Безпілотник Me'raj-532, як стверджують журналісти, може злітати з транспортного засобу та перебувати у повітрі до 3 годин. Вага бойової частини БПЛА складає 50 кілограмів.

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В Ірані розробили новий дрон-камікадзе, який може вражати цілі на відстані 450 кілометрів. Про це повідомило іранське видання "Tasnim News" учора 9 квітня.

Голова Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Алі Кухестані сказав, що новий БПЛА називається Me'raj-532.

Дрон оснащений поршневим двигуном і може долати відстань 450 кілометрів в одному напрямку. Маса його боєголовки — 50 кілограмів, він може злітати з транспортного засобу і перебувати у повітрі до 3 годин. Практичний максимум польоту складає 3600 метрів.

Іран успішно випробував новий дрон-камікадзе Фото: З відкритих джерел

Повідомляється, що Me'raj-532 мобільний, його можна легко та швидко зібрати та запустити.

17 березня стало відомо, що Військово-морські сили КВІР озброїлися новими швидкохідними катерами, оснащеними ракетами з лазерним наведенням та системами ППО.

15-19 березня в Оманській затоці відбулися спільні морські навчання Китаю, Ірану та Росії.

До речі, 24 березня журналісти "Схем" заявили, що українське підприємство "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва продавало авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117 іранським військово-промисловим підприємствам, які перебувають під санкціями США та ЄС.