Новые электронные датчики защитят от ракет из РФ и Китая: когда они появятся

Американские военные опасаются, что им не хватит перехватчиков в случае массированной ракетной атаки со стороны противников.

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Министерство обороны США (Пентагон) хочет усилить системы противоракетной обороны с помощью новых датчиков наземного, морского и космического базирования. Подробности сообщило издание Shepard Media.

Американские военные стремятся разработать и предоставить подразделениям новые средства для защиты от баллистических, крылатых и даже сверхзвуковых ракет. Цель состоит в том, чтобы увеличить количество перехватчиков, сохранив и улучшив при этом оперативный потенциал противоракетной обороны для существующих сил. Помимо разработки передовых технологий, США также делают ставку на многоуровневый подход с интеграцией нескольких датчиков и систем.

Армия США хочет улучшить наземные, морские и космические датчики, а также действующие системы противоракетной обороны, чтобы получить много различных возможностей для уничтожения ракет до того, как они долетят до целей. Как отметил директор Агентства противоракетной обороны (MDA) Джон Хил, решающая роль в этой сфере отведена системе командования, контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — новой версии Совместного вседоменного управления и контроля Министерства обороны США (JADC2). Она призвана объединять данные, полученные от разных датчиков, чтобы военные могли оценить обстановку в целом.

"Разные форматы, стандарты данных, интерфейсы, и объединить их не так просто. Я хочу убедиться, что боевое командование или штаб флота, кто бы ни руководил этим центром управления, были уверены в картине происшествия, — заявил Хилл.

Стратегия национальной обороны от 2022 года гласит, что такой подход нужен для борьбы со всеми типами ракетных угроз, в том числе со стороны России и Китая. Для этой цели Пентагон выделил на 2024 финансовый год более $30 млрд, включая $1,5 млрд на защиту Гуама от китайских ракет.

Еще $5 млрд Минобороны США запросило на разработку новых систем слежения и предупреждения о ракетах, а также технологий постоянного наблюдения из космоса в инфракрасном спектре и связанных с ним наземных архитектур. Около $1,3 млрд планируют потратить на системы определения местоположения, навигации и синхронизации для спутников GPS III и $4,7 млрд на защищенные тактические, широкополосные и узкополосные средства космической связи низкоорбитального уровня.

Ракетной атаки в США опасаются не только военные, но и политики. Как заявил представитель демократов Сет Моултон во время выступления в Конгрессе, на сегодняшний день американские перехватчики могут защитить страну примерно на 55%.

"Будь то Северная Корея, Иран или какая-то другая страна-изгой, у них на самом деле достаточно ракет, чтобы сокрушить нас, поэтому у нас должны быть другие средства сдерживания, которые гарантируют, что мы никогда не подвергнемся нападению", — объяснил сенатор.

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