Нові електронні датчики захистять від ракет з РФ та Китаю: коли вони з'являться

Американські військові побоюються, що не вистачить перехоплювачів у разі масованої ракетної атаки з боку противників.

Related video

Міністерство оборони США (Пентагон) хоче посилити системи протиракетної оборони за допомогою нових датчиків наземного, морського та космічного базування. Подробиці повідомило видання Shepard Media.

Американські військові прагнуть розробити та надати підрозділам нові засоби для захисту від балістичних, крилатих і навіть надзвукових ракет. Мета полягає в тому, щоб збільшити кількість перехоплювачів, зберігши та покращивши при цьому оперативний потенціал протиракетної оборони для збройних сил. Крім розробки передових технологій США також роблять ставку на багаторівневий підхід з інтеграцією декількох датчиків і систем.

Армія США хоче покращити наземні, морські та космічні датчики, а також наявні системи протиракетної оборони, щоб отримати багато різних можливостей для знищення ракет до того, як вони долетять до цілей. Як зазначив директор Агентства протиракетної оборони (MDA) Джон Хілл, вирішальну роль у цій сфері відведено системі командування, контролю, бойового управління та зв'язку (C2BMC) — нової версії Спільного вседоменного управління та контролю Міністерства оборони США (JADC2). Вона покликана поєднувати дані, отримані від різних датчиків, щоб військові могли оцінити обстановку загалом.

"Різні формати, стандарти даних, інтерфейси й об'єднати їх не так просто. Я хочу переконатися, що бойове командування або штаб флоту, хто б не керував цим центром управління, були впевнені в картині події", — заявив Хілл.

Стратегія національної оборони від 2022 року свідчить, що такий підхід потрібен для боротьби з усіма типами ракетних загроз, зокрема з боку Росії та Китаю. Для цього Пентагон виділив на 2024 фінансовий рік понад $30 млрд, враховуючи $1,5 млрд на захист Гуама від китайських ракет.

Ще $5 млрд Міноборони США запросило на розробку нових систем стеження і попередження про ракети, а також технології постійного спостереження з космосу в інфрачервоному спектрі та пов'язаних із ним наземних архітектур. Приблизно $1,3 млрд планують витратити на системи позиціювання, навігації та синхронізації для супутників GPS III і $4,7 млрд на захищені тактичні, широкосмугові та вузькосмугові засоби космічного зв'язку низькоорбітального рівня.

Ракетної атаки у США побоюються не лише військові, а й політики. Як заявив представник демократів Сет Моултон під час виступу в Конгресі, сьогодні американські перехоплювачі можуть захистити країну приблизно на 55%.

"Будь то Північна Корея, Іран або якась інша країна-ізгой, у них насправді достатньо ракет, щоб розтрощити нас, тому в нас мають бути інші засоби стримування, які гарантують, що ми ніколи не зазнаємо нападу", — пояснив сенатор.

Раніше писали, яку роль засоби радіоелектронної боротьби грають у війні з Росією. Сучасні комплекси можуть збивати безпілотники та збивати з курсу ракети.