"Враг почуствует на поле боя": Резников показал юбилейный FPV-дрон, принятый на вооружение

Беспилотник является украинской разработкой, но собирается пока что из иностранных комплектующих, говорит министр.

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Министерство обороны Украины провело все необходимые процедуры и одобрило применение в ВСУ десятую модель FPV-дрона (с видом от первого лица), заявил на своей странице Facebook министр Алексей Резников. По его словам, беспилотник обладает подходящими техническими характеристиками, и вскоре будет налажено его масштабное производство.

"Держу в руках 10 модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины. Убедительные ТТХ и новый масштаб производства. Главное – сохраненные жизни наших воинов", — написал министр.

Он не уточнил, какими именно характеристиками обладает десятая модель и для чего она предназначена, но отметил, что этот FPV-дрон собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. В дальнейшем Минобороны хочет улучшить производство беспилотников таким образом, чтобы не зависеть от зарубежных запчастей и стабильно поставлять их в армию при любых обстоятельствах.

Министр отметил очень важный аспект в будущем производстве и разработке дронов – унификацию. Фокус писал, что своеобразный "зоопарк дронов" и вооружений делает логистику и обслуживание очень тяжелым процессом. Алексей Резников заявил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение и эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется и постепенно произойдет унификация.

Для новых дронов одобренных Минобороны, по словам министра, не будут строить огромный завод размером со стадион. "Мы найдем асиметричное решение, враг его почувствует на поле боя", — подчеркнул он.

Алексей Резников поблагодарил главу Минцифры Михаила Федорова, всех сотрудников и волонтеров "Армии дронов", благодаря которым принятие в ВСУ десятой версии беспилотника FPV стало реальностью.

Ранее Фокус писал, что в Украине создали уникальный БПЛА Backfire. Беспилотник, который за семь месяцев так и не смогли сбить ВС РФ, собирают из украинских и европейских деталей.

Так же эксперты раскрыли, почему украинский дрон "Бобер" опасен для РФ. На разработку дрона собирали средства волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко и такие дроны, предположительно, били по Москве.