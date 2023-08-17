"Прорыв в борьбе за небо": эксперт рассказал, почему дрон LUNA NG лучше Bayraktar для ВСУ
Немецкий беспилотный комплекс даже будет отличным подспорьем для прорыва ВСУ на фронте, даже если не сможет наносить удары, считает Дмитрий Снегирев.
Беспилотники, которые входят в разведывательный комплекс LUNA NG от немецкой компании Rheinmetall выгодны тем, что они не зависят от погодных условий. Об этом рассказал в комментарии Новости.LIVE сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" и военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Он отметил, что дроны LUNA NG смогут взлетать в любую погоду, которая часто мешает беспилотным системам на востоке Украины. Это одно из основных преимуществ этих БПЛА от Rheinmetall перед турецкими Bayraktar TB2, которые украинские войска используют с самого начала полномасштабной войны. Кроме того, эксперт напомнил, что LUNA NG имеет не только разведывательный, но и ударный вариант своей системы.
"Но даже если мы получим чисто разведывательные беспилотные аппараты, это все равно будет серьезным прорывом в нашей борьбе за преобладание в небе", — заверил Дмитрий Снегирев.
Ранее другой эксперт, боец ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) раскритиковал поставку LUNA NG для ВСУ. Он считает, что эти дроны будут легкой мишенью для ПВО оккупантов.
"Пока у ВС РФ достаточно ПВО, этот дрон будут часто сбивать. А его стоимость будет перекрывать его эффективность. Да, в нем есть много крутых функций, такие как развитая система распознавания объектов (которая не будет корректно работать с замаскированной техникой, а она сейчас почти вся замаскирована), там хороший оптический модуль, который будет видеть за 10 км, но к сожалению он слишком большой и дорогой для нашей войны", — заявил военный.
По словам Карпюка, чем больше беспилотник, тем легче его увидеть на радарах и попасть в него, поэтому LUNA NG не подходит для активного применения в боевых действиях, где действует российская система ПВО. В то же время, турецкий ударный БПЛА Bayraktar может обнаружить и поразить цель быстрее, чем оккупанты его собьют, считает специалист.
Ранее Фокус рассказывал, что компания Rheinmetall подтвердила поставку в Украину в скором времени партии разведывательных беспилотников LUNA NG. Точные сроки не указываются, но отмечается, что беспилотники будут готовы к поставке в течение 2023 года. Точное количество беспилотников не раскрывается, но в Rheinmetall утверждают, что контракт заключен на "двузначную сумму в миллионах евро".