"Прорив у боротьбі за небо": експерт розповів, чому дрон LUNA NG кращий за Bayraktar для ЗСУ

Німецький безпілотний комплекс навіть буде чудовою підмогою для прориву ЗСУ на фронті, навіть якщо не зможе завдавати ударів, вважає Дмитро Снєгирьов.

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Безпілотники, які входять до розвідувального комплексу LUNA NG від німецької компанії Rheinmetall вигідні тим, що вони не залежать від погодних умов. Про це розповів у коментарі Новости.LIVE співголова громадської ініціативи "Права справа" та військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що дрони LUNA NG зможуть злітати в будь-яку погоду, яка часто заважає безпілотним системам на сході України. Це одна з основних переваг цих БПЛА від Rheinmetall перед турецькими Bayraktar TB2, які українські війська використовують від самого початку повномасштабної війни. Крім того, експерт нагадав, що LUNA NG має не тільки розвідувальний, а й ударний варіант своєї системи.

"Але навіть якщо ми отримаємо суто розвідувальні безпілотні апарати, це все одно буде серйозним проривом у нашій боротьбі за перевагу в небі", — запевнив Дмитро Снєгирьов.

Раніше інший експерт, боєць ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) розкритикував поставку LUNA NG для ЗСУ. Він вважає, що ці дрони будуть легкою мішенню для ППО окупантів.

"Поки у ЗС РФ достатньо ППО, цей дрон будуть часто збивати. А його вартість перекриватиме його ефективність. Так, у ньому є багато крутих функцій, як-от розвинена система розпізнавання об'єктів (яка не буде коректно працювати із замаскованою технікою, а вона зараз майже вся замаскована), там гарний оптичний модуль, який буде бачити за 10 км, але, на жаль, він занадто великий і дорогий для нашої війни", — заявив військовий.

За словами Карпюка, чим більший безпілотник, тим легше його побачити на радарах і влучити в нього, тому LUNA NG не підходить для активного застосування в бойових діях, де діє російська система ППО. Водночас турецький ударний БПЛА Bayraktar може виявити і вразити ціль швидше, ніж окупанти його зіб'ють, вважає фахівець.

Раніше Фокус розповідав, що компанія Rheinmetall підтвердила поставку в Україну незабаром партії розвідувальних безпілотників LUNA NG. Точних термінів не вказано, але зазначено, що безпілотники будуть готові до постачання протягом 2023 року. Точна кількість безпілотників не розкривається, але в Rheinmetall стверджують, що контракт укладено на "двозначну суму в мільйонах євро".