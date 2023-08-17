В РФ разработали автономную пушку "Нарвал": обещают сбивать морские и летающие дроны

Боевой модуль планируют устанавливать на корабли и катера флота России, а управлять им можно дистанционно.

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На форуме "Армия 2023", который проходит в Москве, консорциум "Электромашина" (входит в корпорацию "Ростех") представил боевой автономный морской модуль "Нарвал". Информацию о нем сообщает агентство "РИА Новости".

"Нарвал" предназначен для защиты малых кораблей и катеров от надводных и воздушных угроз, в том числе беспилотных летательных аппаратов и морских катеров-камикадзе. Новый гидростабилизированный модуль с дистанционным управлением может обнаруживать наземные, надводные и воздушные объекты на расстоянии до 600 метров при определенных морских условиях.

"Нарвал" оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд", лазерным дальномером, тепловизионной системой и гироскопической стабилизацией — эта система, которая позволяет точно наводить на цель во время шторма. У "Нарвала" также есть "сухопутная версия", что, по сути, делает его универсальным боевым модулем, предназначенным для установки на различные носители, отмечают россияне.

Модуль "Нарвал" состоит из следующих основных частей:

станина модуля;

пульт управления;

оптико-электронный прицел;

система управления огнем;

пулемет "Корд";

боекомплект на 200 патронов.

Станина модуля изготовлена из алюминиевого сплава и имеет поворотную платформу, на которой установлен прицел и пулемет. Пульт управления расположен в защищенной рубке катера и позволяет оператору наводить пулемет на цель и вести огонь.

Оптико-электронный прицел обеспечивает оператору круговой обзор и позволяет ему обнаруживать и идентифицировать цели в любое время суток и при любой погоде. Система управления огнем обеспечивает автоматическое сопровождение цели и позволяет оператору вести огонь с высокой точностью.

Представители "Уралвагонзавода", который входит в консорциум, отметили корреспондентам, что система "Нарвал" станет очень актуальной для "противодействия новым угрозам" российского флота в виде беспилотных катеров и надводных дронов.

Напомним, СБУ применила экспериментальный морской дрон для атаки на Крымский мост. Как рассказал журналистам глава спецслужбы Василий Малюк, Украина использовала дрон под названием "Морской младенец" (Sea Baby).

Так же Россия сейчас пытается отремонтировать корабль "Оленегорский горняк" после атаки украинского морского беспилотника. Спутниковый снимок свидетельствует, что поврежденный БДК окружила техника для ремонта. Ранее по нему нанес удар морской дрон.

В то же время украинцы создают новый подводный дрон "Маричка". Разработчики планируют, что этот морской беспилотник сможет подрывать корабли, опоры мостов и береговые укрепления оккупантов.

Ранее Фокус рассказывал, что в России показали дроноборец "Рать". Антидрон, который способен атаковать даже супермаленькие БПЛА, можно оснастить как пушкой, так и боевым дистанционно управляемым модулем под установку пулеметного вооружения.

А на выставке "Армия 2023" в РФ презентовали РЭБ "Тритон". Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов был создан в "Лаборатории ППШ". На выставке разработчики показали свое изделие, установив его на танк Т-72Б3М.