У РФ розробили автономну гармату "Нарвал": обіцяють збивати морські та літаючі дрони

Бойовий модуль планують встановлювати на кораблі та катери флоту Росії, а керувати ним можна дистанційно.

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На форумі "Армія 2023", який проходить у Москві, консорціум "Електромашина" (входить до корпорації "Ростех") представив бойовий автономний морський модуль "Нарвал". Інформацію про нього повідомляє агентство "РИА Новости".

"Нарвал" призначений для захисту малих кораблів і катерів від надводних і повітряних загроз, зокрема безпілотних літальних апаратів і морських катерів-камікадзе. Новий гідростабілізований модуль з дистанційним управлінням може виявляти наземні, надводні та повітряні об'єкти на відстані до 600 метрів за певних морських умов.

"Нарвал" оснащений 12,7-мм кулеметом "Корд", лазерним далекоміром, тепловізійною системою і гіроскопічною стабілізацією — це система, яка дає змогу точно наводити на ціль під час шторму. У "Нарвала" також є "сухопутна версія", що, по суті, робить його універсальним бойовим модулем, призначеним для установки на різні носії, зазначають росіяни.

Модуль "Нарвал" складається з таких основних частин:

станина модуля;

пульт управління;

оптико-електронний приціл;

система управління вогнем;

кулемет "Корд";

боєкомплект на 200 патронів.

Станина модуля виготовлена з алюмінієвого сплаву і має поворотну платформу, на якій встановлено приціл і кулемет. Пульт управління розташований у захищеній рубці катера і дає змогу оператору наводити кулемет на ціль і вести вогонь.

Оптико-електронний приціл забезпечує оператору круговий огляд і дає йому змогу виявляти та ідентифікувати цілі в будь-який час доби та за будь-якої погоди. Система управління вогнем забезпечує автоматичний супровід цілі та дає змогу оператору вести вогонь із високою точністю.

Представники "Уралвагонзавода", який входить до консорціуму, зазначили кореспондентам, що система "Нарвал" стане дуже актуальною для "протидії новим загрозам" російського флоту у вигляді безпілотних катерів і надводних дронів.

Нагадаємо, СБУ застосувала експериментальний морський дрон для атаки на Кримський міст. Як розповів журналістам глава спецслужби Василь Малюк, Україна використовувала дрон під назвою "Морське немовля" (Sea Baby).

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Водночас українці створюють новий підводний дрон "Марічка". Розробники планують, що цей морський безпілотник зможе підривати кораблі, опори мостів і берегові укріплення окупантів.

Раніше Фокус розповідав, що в Росії показали дроноборець "Рать". Антидрон, який здатний атакувати навіть супермаленькі БПЛА, можна оснастити як гарматою, так і бойовим дистанційно керованим модулем під установку кулеметного озброєння.

А на виставці "Армія 2023" у РФ презентували РЕБ "Тритон". Комплекс радіоелектронного захисту від FPV-дронів було створено в "Лабораторії ППШ". На виставці розробники показали свій виріб, встановивши його на танк Т-72Б3М.