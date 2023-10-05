Просветит и найдет любую взрывчатку: на робота L3Harris T7 установили рентген (видео)

Пока что создано и испытано два прототипа, которые позволят саперам видеть сквозь стены или корпус автомобилей.

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Эксперты Лаборатории оборонной науки и технологий США и специалисты из Великобритании провели полевые испытания прототипа робота L3Harris T7 от компании, которая поставляет ВСУ антидроновые системы Vampire, с установленным на нем рентгеновским аппаратом для поиска взрывчатки. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Великобритании.

Модуль X-ray Backscatter позволяет просветить контейнеры, стены или автомобили на наличие взрывчатки или бомб не подвергая опасности саперов. Все данные в режиме реального времени передаются на монитор оператору, который уже может принимать конкретные решения. Технология Backscatter формирует изображение, направляя небольшой пучок рентгеновских лучей через цель обнаруживая скрытые объекты.

Оператор удаленно управляет роботом с рентгеном и сразу видит результат сканирования Фото: Скриншот

Конечно, с помощью подобного оборудования можно искать не только взрывчатку. Так же полиция или спецназ будут способны сканировать нужные объекты на наличие тайников с оружием или наркотиков. Мобильность и режим реального времени предоставления картинки оператору делают поиск опасных предметов более быстрым.

После еще нескольких полевых испытаний команда проекта будет использовать и оценивать полученный результат, а так же вносить нужные модификации в систему робота, чтобы превратить этот прототип в полноценную военную машину, которую будут использовать военные или правоохранительные органы.

Вот как ищет взрывчатку L3Harris T7

Над проблемой разминирования работают не только в США и Великобритании, но и в Украине, которая сегодня считается самой заминированной страной в мире из-за российской агрессии. Фокус рассказывал, что команда волонтеров "Инженерного корпуса" разработала своеобразный дрон-сапер, который построен на базе детского квадроцикла. Правда раму, по словам конструкторов, они так же переделали под свои нужды.

Японцы так же представили свой способ борьбы с минными полями. Правда для этого компания NEC предлагает использовать искусственный интеллект. Нейросеть будет использоваться именно для прогнозирования мест, где военные могли бы заложить взрывные устройства. После анализа саперы уже вручную перепроверят определенные зоны, чтобы удостовериться, что ИИ не ошибся.

Тем временем Великобритания уже передала ВСУ оборудование для разминирования. Украинские саперы получили более 1,5 тысячи комплектов, которые помогут в обезвреживании взрывных устройств.