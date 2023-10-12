20 млн переходов в день: Android-сервис распространяет пропаганду РФ, – Bloomberg

Google снабжает российских пользователей мобильных телефонов с операционной системой Android провоенной пропагандой из источников, которые заблокированы в других странах.

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Компания Google заявила, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году она приложила много усилий, чтобы лишить власти РФ возможности использовать свои интернет-ресурсы для распространения фейков. При этом широко используемый Android-сервис под названием Discover продолжает продвигать дезинформацию среди российской аудитории. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Discover представляет собой ленту контента в браузере Chrome на устройствах Android. Здесь можно увидеть гороскопы вперемешку с обзорами мобильных приложений и новостями. Все ссылки в ленте оформлены одинаково – большая картинка и немного текста мелким шрифтом с указанием источника. Однако, по мнению журналистов издания, многие сайты, которые продвигает Discover, преследуют гораздо большие цели, чем просто привлечение внимания аудитории.

В частности, в ленте Discover регулярно появляются ссылки на новостной сайт "Царьград ТВ", известный ультраправым контентом, грубым искажением фактов и дезинформацией. В частности, после российского ракетной атаки по селу Гроза в Харьковской области, где погибло больше половины местных жителей, "Царьград" опубликовал материал, в котором обвинил Украину в нанесении этого удара. В другой статье издания утверждается, что "президент Украины Владимир Зеленский вербует боевиков" террористической организации ИГИЛ. По информации Bloomberg, "Царьград", которым управляет бизнесмен и приспешник Кремля Константин Малофеев, в сентябре этого года ежедневно получал более 200 тысяч переходов на свою страницу. Вместе с изданием Малофеева, в Discover регулярно появляются ссылки и на другие прокремлевские СМИ, такие, как "Комсомольская правда".

Продвижение контента "Царьграда" Google Discover выглядит особенно странно, учитывая что в 2020 году YouTube заблокировал все видео его канала. После этого российский суд оштрафовал Google, что привело к банкротству местного подразделения компании в 2022 году.

В докладе для ЕС от 26 сентября, компания Google заявила, что ей "удалось эффективно помешать российским информационным операциям (IO), направленным на поддержание внутренней поддержки войны", и пресечь 1950 случаев российской IO-активности на своих платформах в течение 2022 года.

Среди прочего, Google заблокировал государственные росСМИ и прекратил им выплаты за контент. В ответ Кремль запретил Google News в России, хотя другие сервисы материнской компании Alphabet, включая YouTube и Google Search, продолжают работать. При этом более 80% владельцев мобильных телефонов в РФ пользуются устройствами с операционной системой Android и функцией Discover, которая регулярно освещает путинские СМИ.

По словам источника в компании Google, Discover приносит гораздо меньший доход, чем Google Search, поэтому у него также меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений. По данным компании, с начала войны в Украине Google существенно ограничил продвижение российских государственных СМИ в своих продуктах, включая Discover.

"Мы стремимся отображать контент, который демонстрирует опыт, авторитетность и надежность. У нас есть строгие правила, которым издатели должны следовать, чтобы появляться на Discover, а запрещенный контент удаляется", — заявила представитель Google Меган Фарнсворт.

По словам Льва Гершензона, немецкого предпринимателя российского происхождения, который до 2012 года возглавлял новостной отдел поисковой системы Yandex, Google Discover обеспечивает российским СМИ более 20 миллионов переходов ежедневно.

"Роль Google в распространении провоенной пропаганды становится все хуже. Решение этой проблемы не должно быть трудным, но они даже не признают, что проблема существует", — сказал Гершензон.

Напомним, телеканал "Россия 1" выдал в своем сюжете польский Эльблонг за Калининград. По словам российских журналистов, Калиниград якобы остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций.

Ранее Фокус писал, как росСМИ заставили освещать события вокруг Карабаха. В распоряжении издания "Медуза" оказалась методичка, которую администрация президента РФ разослала государственным и проправительственным СМИ после обострения ситуации в Нагорном Карабахе.