20 млн переходів на день: Android-сервіс поширює пропаганду РФ, — Bloomberg

Google постачає російських користувачів мобільних телефонів з операційною системою Android провоєнною пропагандою з джерел, які заблоковані в інших країнах.

Related video

Компанія Google заявила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році вона доклала багато зусиль, щоб позбавити владу РФ можливості використовувати свої інтернет-ресурси для поширення фейків. При цьому широко використовуваний Android-сервіс під назвою Discover продовжує просувати дезінформацію серед російської аудиторії. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Discover являє собою стрічку контенту в браузері Chrome на пристроях Android. Тут можна побачити гороскопи упереміш з оглядами мобільних додатків і новинами. Усі посилання в стрічці оформлені однаково — велика картинка і трохи тексту дрібним шрифтом із зазначенням джерела. Однак, на думку журналістів видання, багато сайтів, які просуває Discover, переслідують набагато більші цілі, ніж просто привернення уваги аудиторії.

Зокрема, у стрічці Discover регулярно з'являються посилання на новинний сайт "Царьград ТВ", відомий ультраправим контентом, грубим перекручуванням фактів і дезінформацією. Зокрема, після російської ракетної атаки по селу Гроза на Харківщині, де загинуло більше половини місцевих мешканців, "Царьград" опублікував матеріал, у якому звинуватив Україну в завданні цього удару. В іншій статті видання стверджується, що "президент України Володимир Зеленський вербує бойовиків" терористичної організації ІДІЛ. За інформацією Bloomberg, "Царьград", яким керує бізнесмен і поплічник Кремля Костянтин Малофєєв, у вересні цього року щодня отримував понад 200 тисяч переходів на свою сторінку. Разом із виданням Малофєєва, в Discover регулярно з'являються посилання і на інші прокремлівські ЗМІ, такі, як "Комсомольская правда".

Просування контенту "Царьграда" Google Discover має особливо дивний вигляд, з огляду на те, що 2020 року YouTube заблокував усі відео його каналу. Після цього російський суд оштрафував Google, що призвело до банкрутства місцевого підрозділу компанії 2022 року.

У доповіді для ЄС від 26 вересня, компанія Google заявила, що їй "вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям (IO), спрямованим на підтримку внутрішньої підтримки війни", і припинити 1950 випадків російської IO-активності на своїх платформах протягом 2022 року.

Серед іншого, Google заблокував державні росЗМІ і припинив їм виплати за контент. У відповідь Кремль заборонив Google News у Росії, хоча інші сервіси материнської компанії Alphabet, включно з YouTube і Google Search, продовжують працювати. При цьому понад 80% власників мобільних телефонів у РФ користуються пристроями з операційною системою Android і функцією Discover, яка регулярно висвітлює путінські ЗМІ.

За словами джерела в компанії Google, Discover приносить набагато менший дохід, ніж Google Search, тому в нього також менший бюджет для запобігання зловживанням. За даними компанії, від початку війни в Україні Google суттєво обмежив просування російських державних ЗМІ у своїх продуктах, включно з Discover.

"Ми прагнемо відображати контент, який демонструє досвід, авторитетність і надійність. У нас є суворі правила, яких видавці повинні дотримуватися, щоб з'являтися на Discover, а заборонений контент видаляють", — заявила представниця Google Меган Фарнсворт.

За словами Лева Гершензона, німецького підприємця російського походження, який до 2012 року очолював новинний відділ пошукової системи Yandex, Google Discover забезпечує російським ЗМІ понад 20 мільйонів переходів щодня.

"Роль Google у поширенні провоєнної пропаганди стає дедалі гіршою. Вирішення цієї проблеми не має бути важким, але вони навіть не визнають, що проблема існує", — сказав Гершензон.

Нагадаємо, телеканал "Россия 1" видав у своєму сюжеті польський Ельблонг за Калінінград. За словами російських журналістів, Калініград нібито залишається конкурентоспроможним навіть в умовах західних санкцій.

Раніше Фокус писав, як росЗМІ змусили висвітлювати події навколо Карабаху. У розпорядженні видання "Медуза" опинилася методичка, яку адміністрація президента РФ розіслала державним і проурядовим ЗМІ після загострення ситуації в Нагірному Карабасі.