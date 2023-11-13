Работают, как мозг: ученые создали новый тип процессоров в два раза мощнее обычных

Благодаря особым транзисторам процессоры могут как обрабатывать, так и хранить данные, но появятся они только через 3-5 лет.

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Профессор Мюнхенского технического университета Хуссам Амруш разработал архитектуру чипов для искусственного интеллекта, которая в два раза мощнее аналогов, использующих традиционные компьютеры. Он опубликовал статью о своем достижении в журнале Nature Communications.

Чипы будущего должны быть быстрее и эффективнее, чем предыдущие, но в то же время не должны сильно нагреваться. Это важно для работы сложных алгоритмов в реальном времени, например, когда дрон находится в полете, ведь она требует большой производительности и много энергии.

Традиционно транзисторы в компьютерных чипах выполняют только вычисления, однако Хуссам Амруш придумал, как заставить их еще и хранить данные. По его словам, в результате увеличится как энергоэффективность, так и производительность.

Сам процессор профессор разработал в сотрудничестве со специалистами из компаний Bosch и Fraunhofer IMPS, он поддерживается в производственном процессе еще одной крупной компании — GlobalFoundries из США. Хуссам Амруш и его партнеры взяли принципы работы новой архитектуры чипов из биологии, а точнее — из работы человеческого мозга. В нем нейроны обрабатывают сигналы, а синапсы позволяют усваивать информацию — так люди учатся и выстраивают сложные взаимосвязи.

Для создания чипов нового типа инженеры использовали специальные сегнетоэлектрические полевые транзисторы (FeFET) — они выступают электронными переключателями, меняя электрические полюса, и могут сохранять информацию даже в случае отключения питания. Вдобавок, они позволяют одновременно хранить и обрабатывать данные без необходимости в отдельном чипе оперативной памяти. Созданные транзисторы имеют размер всего 28 нанометров, и таких на чипе помещаются миллионы.

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Эффективность и мощность процессоров определяются показателем "тераопераций в секунду на ватт" (ТОПС/Вт) — сколько триллионов операций он может выполнить за секунду, если ему обеспечить мощность в один ватт. Новый чип может обеспечить производительность 885 TOPS/Вт, что делает его вдвое более мощным, чем аналогичные чипы искусственного интеллекта, включая чип MRAM от Samsung. Широко распространенные нынче чипы из комплементарных металлооксидных полупроводников (КМОП) работают в диапазоне 10–20 ТОП/Вт.

"Теперь мы можем создавать высокоэффективные наборы микросхем, которые можно использовать для таких приложений, как глубокое обучение, генеративный искусственный интеллект или робототехника, например, когда данные необходимо обрабатывать там, где они генерируются", — считает Хуссам Амруш.

Он предлагает использовать инновационные процессоры для запуска алгоритмов глубокого обучения, распознавания объектов в космосе или обработки данных от дронов в полете без временной задержки. Однако ученые считает, что первые чипы оперативной памяти по этой, которые можно использовать на практике, появятся на рынке через 3-5 лет. Одна из причин задержки заключается в требованиях безопасности — разработчики должны сначала обеспечить стабильную работу элементов.

Ранее писали, что IBM разработала аналоговый чип для ИИ, работающий по принципу мозга человека. Инженеры решили использовать устройства резистивной памяти, чтобы уменьшить задержку и энергопотребление. Для этого они изготовили 14-нм чип с 64-мя ядрами, оединенных между собой с помощью особой внутренней сети.