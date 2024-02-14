Удар по тайнику с минометом: дроны ВСУ обезвредили семь огневых точек ВС РФ (видео)

Бойцы из разных подразделений Сил обороны объединились, чтобы выследить российские минометы, которые наносят ущерб на линии фронта. Удалось попасть и по оружию ВС РФ, и по живой силе, которая его обслуживала.

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Военные ВС РФ потеряли семь минометов вместе с расчетами, которые находились в зоне досягаемости 63 отдельной механизированной бригады. Благодаря совместной работе операторов аэроразведки и операторов FPV-дронов выследили тайники оккупантов, из которых они пытались стрелять по позициям ВСУ. О деталях успешного огневого поражения рассказали в Telergam-канале 63 ОМБр.

В заметке украинских военных указывается, что кадры успешной отработки — результат командной работы, к которой присоединились операторы аэроразведки бригады, а также пилоты подразделения "Смайлик" 63 ОМБр, роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) и подразделения "Хищник", который входит в структуру Национальной полиции. Удалось обезвредить семь минометов россиян — из кадров попаданий смонтировали 50-секундную запись.

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На первых секундах в камеру FPV-дрона попадает шалаш, накрытый маскировочной сеткой. Прямо внутрь этого маскировочного сооружения влетает беспилотник со взрывчаткой — вспышка фиксируется разведывательным БПЛА. Следующие кадры показывают ряд российских позиций: качество видео достаточное, чтобы увидеть, как вокруг минометов суетятся минометные расчеты (от 2 до 4 человек). По каждой из целей неизменно бьют беспилотники, — свидетельствует запись 63 ОМБр ВСУ.

В заметке не указывается, когда именно были нанесены удары. Также местность, где сделана запись, бойцы не называют. Впрочем, в сети можно отыскать другие свежие кадры работы, например, подразделения "Смайлик": геолокация показывает, что они могут действовать в районе Торского-Дибровы на Лиманском направлении.

Удары ВСУ — примеры успешных отработок

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других примерах удачных ударов дронов ВСУ. Например, 2 февраля украинские военные показали, как ослепили две установки дальнего визуального и электронного наблюдения ВС РФ. FPV-дроны добрались до комплексов "Ирония-М" и "Муром-П", попав в устройства, которые должны были бы их выследить первыми. Кроме того, на линии фронта уже работает беспилотник "длинной руки" Darts — его работу показал волонтер Сергей Стерненко. На кадрах отработок — преследование и попадание по российскому грузовику, который мог передвигаться в 20 км от линии боев.

Напоминаем, 14 февраля на Херсонщине произошел инцидент во время передачи ВСУ нового дрона. Как выяснилось, военное руководство допустило промах, который усложнит использование устройства. Между тем военный обозреватель объяснил, что БПЛА — эффективное оружие, но оно имеет такие характеристики, что не может заменить артиллерию на поле боя.