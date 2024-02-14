Удар по схованці з мінометом: дрони ЗСУ знешкодили сім вогневих точок ЗС РФ (відео)

Бійці з різних підрозділів Сил оборони об'єднались, щоб вистежити російські міномети, які завдають шкоди на лінії фронту. Вдалось поцілити і по зброї ЗС РФ, і по живій силі, яка її обслуговувала.

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Військові ЗС РФ втратили сім мінометів разом з розрахунками, які перебували у зоні досяжності 63 окремої механізованої бригади. Завдяки спільній роботі операторів аеророзвідки та операторів FPV-дронів вистежили схованки окупантів, з яких вони намагались стріляти по позиціях ЗСУ. Про деталі успішного вогневого ураження розповіли у Telergam-каналі 63 ОМБр.

У дописі українських військових вказується, що кадри успішного відпрацювання — результат командної роботи, до якої долучились оператори аеророзвідки бригади, а також пілоти підрозділу "Смайлик" 63 ОМБр, роти ударний безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) та підрозділу "Хижак", який входить в структуру Національної поліції. Вдалось знешкодити сім мінометів росіян — з кадрів влучань змонтували 50-секундний запис.

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На перших секундах у камеру FPV-дрона потрапляє шалаш, накритий маскувальною сіткою. Прямо всередину цієї маскувальної споруди влітає безпілотник з вибухівкою — спалах фіксується розвідувальним БПЛА. Наступні кадри показують низку російських позицій: якість відео достатня, щоб побачити, як навколо мінометів метушаться мінометні розрахунки (від 2 до 4 осіб). По кожній з цілей незмінно б'ють безпілотники, — свідчить запис 63 ОМБр ЗСУ.

У дописі не вказується, коли саме були завдані удари. Також місцевість, де зроблено запис, бійці не називають. Втім, у мережі можна відшукати інші свіжі кадри роботи, наприклад, підрозділу "Смайлик": геолокація показує, що вони можуть діяти у районі Торського-Діброви на Лиманському напрямку.

Удари ЗСУ — приклади успішних відпрацювань

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші приклади вдалих ударів дронів ЗСУ. Наприклад, 2 лютого українські військові показали, як засліпили дві установки дальнього візуального та електронного спостереження ЗС РФ. FPV-дрони дістались до комплексів "Ирония-М" і "Муром-П", влучивши у пристрої, які мали б їх вистежити першими. Крім того, на лінії фронту вже працює безпілотник "довгої руки" Darts — його роботу показав волонтер Сергій Стерненко. На кадрах відпрацювань — переслідування та влучання по російській вантажівці, яка могла пересуватись за 20 км від лінії боїв.

Нагадуємо, 14 лютого на Херсонщині стався інцидент під час передавання ЗСУ нового дрона. Як з'ясувалось, військове керівництво допустило промах, який ускладнить використання пристрою. Тим часом військовий оглядач пояснив, що БПЛА — ефективна зброя, але вона має такі характеристики, що не може замінити артилерію на полі бою.