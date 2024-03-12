ГУР получило комплекс дронов UAS EOS C03 VTOL: как работают тихие и незаметные разведчики (видео)

Подобные беспилотники уже давно задействованы в операции ГУР и имеют хорошую репутацию. Ранее глава разведки Кирилл Буданов высказывался об их необходимости для ведомства.

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В воскресенье, 10 марта, Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило разведывательный беспилотный комплекс UAS EOS C03 VTOL. Об этом сообщил волонтер Сергей Притула на своей странице социальной сети Facebook.

По словам волонтера, на момент публикации сообщения о передаче разведывательный беспилотник уже присоединился на фронте к другим беспилотникам этой модели, которые "Благотворительный фонд Сергея Притулы" передал ГУР МО ранее. Стоимость одного комплекса — 26 166 670,81 грн. В состав воздушного разведывательного комплекса входят три БПЛА и станция управления.

Подобные дроны ГУР получало и раньше. Управление сообщило на своей странице в Telegram о характеристиках БПЛА EOS эстонского производства и их работе во время выполнения боевых задач. Дроны могут находиться в воздухе до двух часов, развивая при этом скорость до 110 км/ч. Связь со станцией управления дроны поддерживают на расстоянии до 50 км. Беспилотники активно используются для выполнения боевых задач. также они могут работать в любое время года при температурах от +50 С° до -20 С°.

Бойцы характеризуют их как эффективные, надежные и очень тихие. Дроны имеют минимальный тепловой след, благодаря чему затруднено их обнаружение техническими средствами российских оккупантов. Беспилотники UAS EOS C03 могут вертикально взлетать и приземляться, поэтому их удобно использовать в ограниченном пространстве и на сложной местности.

Напомним, в июле 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов сообщил о получении партии БПЛА EOS С VTOL. В ГУР тогда уже имели опыт работы с беспилотниками EOS С VTOL, которые хорошо зарекомендовали себя. Тогда ведомство планировало планирует 5 наземных станций управления и 15 единиц этих БПЛА.

В августе 2023 года сообщалось, что Эстония передает Украине 21 беспилотник собственного производства, которые были закуплены на пожертвования. Дроны EOS C VTOL были значительно улучшены для соответствия суровым требованиям боя. Три из них назовут в честь подводных лодок, которые служили Эстонии до советской оккупации.