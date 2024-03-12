ГУР отримало комплекс дронів UAS EOS C03 VTOL: як працюють тихі та непомітні розвідники (відео)

Подібні безпілотники вже давно залучені до операції ГУР і мають добру репутацію. Раніше голова розвідки Кирило Буданов висловлювався про їхню необхідність для відомства.

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У неділю, 10 березня, Головне Управління розвідки Міністерства оборони України отримало розвідувальний безпілотний комплекс UAS EOS C03 VTOL. Про це повідомив волонтер Сергій Притула на своїй сторінці соціальній мережі Facebook.

За словами волонтера, на момент публікації повідомлення про передачу розвідувальний безпілотник вже приєднався на фронті до інших безпілотників цієї моделі, які "Благодійний фонд Сергія Притули" передав ГУР МО раніше. Вартість одного комплексу — 26 166 670,81 грн. До складу повітряного розвідувального комплексу входять три БПЛА та станція управління.

Подібні дрони ГУР отримувало й раніше. Управління повідомило на своїй сторінці у Telegram про характеристики БПЛА EOS естонського виробництва та їхню роботу під час виконання бойових завдань. Дрони можуть знаходитися у повітрі до двох годин, розвиваючи при цьому швидкість до 110 км/год. Зв’язок зі станцією керування дрони підтримують на відстані до 50 км. Безпілотники активно використовуються для виконання бойових завдань. також вони можуть працювати у будь-яку пору року за температур від +50 С° до –20 С°.

Бійці характеризують їх як ефективні, надійні та дуже тихі. Дрони мають мінімальний тепловий слід, завдяки чому ускладнене їхнє виявлення технічними засобами російських окупантів. Безпілотники UAS EOS C03 можуть вертикально злітати та приземлятися, тож їх зручно використовувати в обмеженому просторі та на складній місцевості.

Нагадаємо, у липні 2023 року голова ГУР Кирило Буданов повідомив про отримання партії БПЛА EOS С VTOL. У ГУР тоді вже мали досвід роботи з безпілотниками EOS С VTOL, які добре зарекомендували себе. Тоді відомство планувало планує 5 наземних станцій управління та 15 одиниць цих БПЛА.

У серпні 2023 року повідомлялося, що Естонія передає Україні 21 безпілотник власного виробництва, які були закуплені на пожертви. Дрони EOS C VTOL були значно поліпшені для відповідности суворим вимогам бою. Три з них назвуть на честь підводних човнів, які служили Естонії до радянської окупації.