Отключения света в 2024 году: какими гаджета нужно запастись, чтобы пережить блекауты

В Харькове, Кривом Роге и Одессе уже начали отключать электроснабжение по графикам. Жителям этих и других городов стоит запастись аккумуляторами и фонариками.

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Из-за участившихся атак ВС РФ на энергосистемы Украины, в некоторых областях страны возможны отключения электроэнергии.Фокус выяснил, какие устройства помогут пережить сложный период.

Украинцы уже е в первый раз переживают отключение электроэнергии с начала полномасштабного вторжения России 2022 года, однако не лишним будет проверить, всего ли достаточно в вашем доме на случай, если электричество пропадет. В список необходимых вещей мы рекомендуем включить:

фонарики,

батарейки разных типов,

лампочки с аккумуляторами,

светодиодные лампы,

павербанки и другие аккумуляторы.

Также список можно пополнить портативными солнечными панелями и устройствами UPS, которые защитят вашу электротехнику от перепадов напряжения. Хорошим подспорьем станет наличие зарядной станции, достаточно мощная модель в одиночку может обеспечить работу всех необходимых бытовых приборов, пусть и всего на несколько часов. Фокус уже писал, как выбрать зарядную станцию, чтобы не бояться отключений света.

Напомним, что могут пригодиться дизельные или бензиновые генераторами, но если вы живете во многоквартирном доме, то пользоваться такими устройствами опасно, так как подключать их домашней электросети запрещено. Генераторы лучше устанавливать вне дома в нежилых помещениях.

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Узнайте, где в вашем районе находятся "Пункты несокрушимости". Если вдруг разрядится смартфон, пропадет интернет, вы сможете там зарядить свое устройство и воспользоваться сетью Wi-Fi. Кстати, владельцы кафе и ресторанов часто оборудуют свои предприятия автономными генераторами, так что зарядить телефон можно будет в таких заведениях — вам лишь нужно заранее разузнать, по каким адресам они расположены.

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