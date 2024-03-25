Вимкнення світла у 2024 році: якими гаджетами потрібно запастися, щоб пережити блекаути

У Харкові, Кривому Розі й Одесі вже почали відключати електропостачання за графіками. Жителям цих та інших міст варто запастися акумуляторами та ліхтариками.

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Через почастішання атак ЗС РФ на енергосистеми України в деяких областях країни можливі відключення електроенергії Фокус з'ясував, які пристрої допоможуть пережити складний період.

Українці вже не вперше переживають відключення електроенергії від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, проте не зайвим буде перевірити, чи всього достатньо у вашому домі на випадок, якщо електрика зникне. До списку необхідних речей ми рекомендуємо включити:

ліхтарики,

батарейки різних типів,

лампочки з акумуляторами,

світлодіодні лампи,

павербанки й інші акумулятори.

Також список можна поповнити портативними сонячними панелями і пристроями UPS, які захистять вашу електротехніку від перепадів напруги. Гарною підмогою стане наявність зарядної станції, досить потужна модель самотужки може забезпечити роботу всіх необхідних побутових приладів, нехай і всього на кілька годин. Фокус уже писав, як вибрати зарядну станцію, щоб не боятися відключень світла.

Нагадаємо, що можуть стати в пригоді дизельні або бензинові генератори, але якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то користуватися такими пристроями небезпечно, оскільки підключати їх до домашньої електромережі заборонено. Генератори краще встановлювати поза домом у нежитлових приміщеннях.

Власникам електроплит рекомендуємо купити туристичну портативну газову плитку. Користуватися такою плитою потрібно, дотримуючись заходів безпеки.

Дізнайтеся, де у вашому районі знаходяться "Пункти незламності". Якщо раптом розрядиться смартфон, пропаде інтернет, ви зможете там зарядити свій пристрій і скористатися мережею Wi-Fi. До речі, власники кафе і ресторанів часто обладнують свої підприємства автономними генераторами, тож зарядити телефон можна буде в таких закладах — вам лише потрібно заздалегідь дізнатися, за якими адресами вони розташовані.

Важливо

Якщо немає світла. Як працюють туристичні ліхтарі та лампи на акумуляторах і де їх купити

Важливо поповнити заздалегідь рахунок мобільного, щоб залишатися на зв'язку, вчасно проплатити інтернет-послуги, зняти готівку з банківської картки, якщо раптом банкомати не працюватимуть.

Раніше ми писали про те, як створити пристрій для зарядки зі старих акумуляторів самому. Дешевий, але потужний, портативний зарядний пристрій для ваших гаджетів стане в пригоді під час віялових відключень. Пропонуємо інструкцію з його створення.

Також інформували про те, як зробити ліхтарик, якщо немає електрики. Кілька рекомендацій зі створення альтернативного освітлювального приладу для кожного приміщення будинку чи квартири — швидко і недорого.

Нагадаємо, що в Харкові, Кривому Розі та Одесі повернули графіки стабілізаційних відключень електроенергії. За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергосистема країни працює стабільно, вона не втратила цілісність.