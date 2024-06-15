Опаснее Abrams: чем ВСУ уничтожают российские разведывательные дроны

Уничтожение разведывательных дронов отбросит оккупантов на поколение назад. По словам российского военкора РФ Александра Харченко, украинцы наладили систему обнаружения и поражения БПЛА противника.

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Украинские военные стали чаще уничтожать российские разведывательные беспилотные летательные аппараты с помощью модифицированных FPV-дронов. Об этом сообщил российский военкор Александр Харченко в своем Telegram-канале.

"Украинцы начали часто сбивать наши крылья. Это слишком тревожный сигнал. От таких действий не гибнут люди, но последствия могут быть серьезнее, чем от поставки десятков "абрамсов", — сказал Александр Харченко.

По его словам, уничтожение разведывательных БПЛА отбросит россиян на поколение назад, когда ВС РФ будут бороться в "двумерном пространстве", тогда я украинцы будут вести войну в 3D. Кроме этого, FPV-дроны дешевле разведывательных беспилотников, ими можно заменить другое оружие, в частности, западное.

Харченко отметил, что FPV-дроны могут летать на скорости до 500 километров в час, в результате чего вражеские БПЛА, в том числе и "герань" находятся в зоне риска. Он отметил, что также ВСУ планируют сбивать вражеские ударные вертолеты, когда те будут подлетать близко к передовой.

"Еще одним преимуществом дронов-истребителей является их мобильность и незаметность. Для их применения не нужны многотонные машины, которые в современных условиях невозможно скрыть. Два человека на мотоциклах — это уже средство ПВО, которое очень трудно обнаружить", — пояснил военкор.

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Он убежден, что самым опасным является то, что украинцы наладили систему обнаружения и поражения вражеских дронов. Построение именно таких систем является ключом к успешному применению, ведь без них FPV-дрон на высоте в несколько тысяч метров не сможет найти цель. Более того, Александр Харченко сообщил, что россиянам в небе нечем защитить свои "крылья". Тогда как тот, кто первый очистит небо от разведывательных дронов, получит преимущество, добавил он.

Напомним, 11 июня командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что с января украинские военные получили от государства в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год. По его словам, тенденция идет к наращиванию.

13 июня в СБУ рассказали, что бойцам удалось уничтожить редкую российскую радиолокационную станцию "Зоопарк" с помощью нескольких FPV-дронов. Враг пытался замаскировать станцию несколькими макетами, однако это не помогло.