Небезпечніші за Abrams: чим ЗСУ знищують російські розвідувальні дрони

Знищення розвідувальних дронів відкине окупантів на покоління назад. За словами російського військкора РФ Олександра Харченка, українці налагодили систему виявлення та ураження БПЛА противника.

Related video

Українські військові почали частіше знищувати російські розвідувальні безпілотні літальні апарати за допомогою модифікованих FPV-дронів. Про це повідомив російський військкор Олександр Харченко у своєму Telegram-каналі.

"Українці почали часто збивати наші крила. Це надто тривожний сигнал. Від таких дій не гинуть люди, але наслідки можуть бути серйознішими, ніж від постачання десятків "абрамсів", — сказав Олександр Харченко.

За його словами, знищення розвідувальних БПЛА відкине росіян на покоління назад, коли ЗС РФ боротимуться у "двовимірному просторі", тоді я українці вестимуть війну в 3D. Крім цього, FPV-дрони дешевші за розвідувальні безпілотники, ними можна замінити іншу зброю, зокрема, західну.

Харченко зауважив, що FPV-дрони можуть літати на швидкості до 500 кілометрів на годину, в результаті чого ворожі БПЛА, зокрема й "герань" перебувають у зоні ризику. Він наголосив, що також ЗСУ планують збивати ворожі ударні вертольоти, коли ті підлітатимуть близько до передової.

"Ще однією перевагою дронів-винищувачів є їх мобільність та непомітність. Для їх застосування не потрібні багатотонні машини, які за сучасних умов неможливо сховати. Двоє людей на мотоциклах — це вже засіб ППО, який дуже важко виявити", — пояснив військкор.

Важливо

"Страшніші за FPV": експерт розкрив, чим небезпечні для ЗСУ нові російські дрони "Молния"

Він переконаний, що найнебезпечнішим є те, що українці налагодили систему виявлення й ураження ворожих дронів. Побудова саме таких систем є ключем до успішного застосування, адже без них FPV-дрон на висоті в декілька тисяч метрів не зможе знайти ціль. Ба більше, Олександр Харченко повідомив, що росіянам у небі немає чим захистити свої "крила". Тоді як той, хто перший очистить небо від розвідувальних дронів, отримає перевагу, додав він.

Нагадаємо, 11 червня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив, що з січня українські військові отримали від держави в шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік. За його словами, тенденція йде до нарощування.

13 червня у СБУ розповіли, що бійцям вдалося знищити рідкісну російську радіолокаційну станцію "Зоопарк" за допомогою кількох FPV-дронів. Ворог намагався замаскувати станцію декількома макетами, проте це не допомогло.