Не дороже 35 000 грн: ТОП-3 лучшие зарядные станции для дома емкостью 1 кВт*ч

Бюджетные зарядные станции могут запитать большинство видов бытовой техники. В обзоре представлены модели UAPOW APower 1000, Dabbsson DBS1300, UGREEN PowerRoam 1200.

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В Украине действуют графики отключений света, на фоне чего пользуются спросом зарядные станции. Среди малоизвестных брендов можно найти зарядные станции с хорошей емкостью и относительно низкой ценой. Портал NV составил топ-3 лучших зарядных станций для дома емкостью 1 кВт*ч, стоимость которых не превышает 35 тыс. грн.

UAPOW APower 1000

UAPOW APower 1000 Фото: UAPOW

Зарядная станция UAPOW APower 1000 имеет емкость 1024 Вт*ч. Ее мощность составляет 1800 Вт, пиковая мощность — 2000 Вт. Станция с большой вероятностью сможет запитать большую часть бытовой техники, которая есть в среднестатистических домах. Стоит данная модель от 30 тысяч гривен.

Сообщается, что UAPOW APower 1000 оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторами, которые отличаются безопасностью и быстро заряжаются. Станция может полностью зарядится от сети примерно за один час. Есть возможность заряжать станцию от автомобиля через прикуриватель и от солнечной панели, которую нужно докупить отдельно.

Выходные интерфейсы UAPOW APower 1000 включат: две розетки по 230 Вт, четыре разъема USB-A до 18 Вт и два разъема USB-C до 100 Вт. Также есть гнездо прикуривателя, разъем DC и редкий разъем XT60.

Станция оснащена функциональным дисплеем, фонариком, а также ручками для удобной переноски. Весит данная модель около 13,5 кг. Среди минусов станции – шумная система охлаждения, особенно, при зарядке.

Dabbsson DBS1300

Dabbsson DBS1300 Фото: Dabbsson

Зарядная станция Dabbsson DBS1300 с литий-железо-фосфатными аккумуляторами имеет емкость 1330 Вт*ч, мощность — 1200 Вт и пиковую мощность — до 1600 Вт. Этого достаточно, чтобы запитать различную бытовую технику, но не одновременно. Стоит такая станция от 31 тысячи гривен.

Dabbsson DBS1300 полностью заряжается от сети за примерно 1,5 часа. Также предусмотрена возможность зарядки от солнечной панели и функционал источника бесперебойного питания. Плюсом данной модели является большое количество разъемов: четыре розетки на 230 В, три USB-A до 18 Вт, три USB-C до 100 Вт, два разъема DC, гнездо прикуривателя и XT60.

Станция имеет функциональный дисплей, фонарик и ручки для переноса. Вес устройства — 16,3 кг. Управлять станцией и обновлять прошивку можно через мобильное приложение, однако подключение к Wi-Fi возможно только на частоте 2,4 ГГц

Среди минусов Dabbsson DBS1300 упоминается шумная работа системы охлаждения, а также некоторые нюансы с программным обеспечением. Речь идет о проблемах вроде отключения розеток, которые решаются перезагрузкой станции.

UGREEN PowerRoam 1200

UGREEN PowerRoam 1200 Фото: UGREEN

Зарядная станция UGREEN PowerRoam 1200 также оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторами, имеет емкость 1200 Вт*ч, мощность — 1200 Вт и пиковую мощность — 3000 Вт. Это дает возможность запустить любую бытовую технику, включая чайник, микроволновку, котел и холодильник. Стоит UGREEN PowerRoam 1200 от 32 тысяч гривен.

UGREEN PowerRoam 1200 заряжается от розетки, автомобиля и солнечной панели. Время зарядки от сети — 1,5 часа. Среди выходных разъемов: две розетки на 220 В, два USB-A до 22,5 Вт, два USB-C до 100 Вт, гнездо прикуривателя, DC и XT60. Станцию также можно использовать в качестве источника бесперебойного питания.

Вес UGREEN PowerRoam 1200 составляет 12 кг. Есть фонарик, ручка для переноски и мобильное приложение для удаленного управления станцией. Среди минусов данной модели — необходимость вручную включать режим постоянной работы инвертора, когда станция используется в качестве ИБП.

Напомним, украинский интерфейс-дизайнер разработал калькулятор, который помогает рассчитать необходимую мощность и емкость зарядной станции, а также порекомендовать соответствующие модели станций.

Фокус также писал о трех мощных моделях зарядных станций стоимостью от 100 тысяч гривен, которыми можно запитать большой дом, в том числе газовый котел, холодильник и микроволновую печь.