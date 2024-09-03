Отключения света по 10-14 часов неизбежны: эксперт предупредил, что ожидает украинцев зимой (видео)

Если зима будет теплой, то свет будут отключать на несколько часов, считает Харченко. При самом худшем сценарии электричества может не быть даже 2 суток.

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В случае минусовых температур зимой, несмотря на все старания энергетиков, отключений электроэнергии в Украине не избежать. Такой прогноз "Эспрессо" дал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

"К сожалению, зимой, что бы мы ни делали, если будет мороз минус 10-15°C, то ограничения в 10-14 часов в сутки неизбежны", — считает он.

Если же на улице будет преобладать сравнительно теплая погода, то свет в домах украинцев также будут отключать, но по более щадящему графику.

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"Если зима будет теплой, если температуры будут близки к 0°C или выше 0°C, то ограничения будут 2-4 часа в сутки, абсолютно минимальные", — отметил эксперт, добавив, что украинцы к таким ограничениям серьезно уже не относятся.

При самом худшем сценарии, в случае постоянных массированных обстрелов россиянами выводных устройств атомных станций, при определенных условиях электричества может не быть даже 1-2 суток.

"И это, к сожалению, тоже реальность", — резюмировал директор Центра исследований энергетики.

Напомним, 30 августа сообщалось, что ситуация в энергосистеме должна вскоре улучшиться. По словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, ремонтные работы осложнило то, что во время обстрела 26 августа россияне применили кассетные боеприпасы.

29 августа в "Укрэнерго" рассказали, что будет с отключениями света зимой. По словам Владимира Кудрицкого, все 9 ГВт, которые выбыли из энергетики, до зимы восстановить невозможно, но Украина сможет электроэнергию импортировать