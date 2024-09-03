Відключення світла по 10-14 годин неминучі: експерт попередив, що очікує українців взимку (відео)

Якщо зима буде теплою, то світло відключатимуть на кілька годин, вважає Харченко. При найгіршому сценарії електрики може не бути навіть 2 доби.

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У разі мінусових температур взимку, попри всі старання енергетиків, відключень електроенергії в Україні не уникнути. Такий прогноз "Еспресо" дав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

"На жаль, взимку, що б ми не робили, якщо буде мороз мінус 10-15°C, то обмеження в 10-14 годин на добу неминучі", — вважає він.

Якщо ж на вулиці переважатиме порівняно тепла погода, то світло у домівках українців також відключатимуть, але за більш щадним графіком.

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"Якщо зима буде теплою, якщо температури будуть близькі до 0°C або вище 0°C, то обмеження будуть 2-4 години на добу, абсолютно мінімальні", — зазначив експерт, додавши, що українці до таких обмежень серйозно вже не ставляться.

При найгіршому сценарії, у випадку постійних масованих обстрілів росіянами вивідних пристроїв атомних станцій, за певних умов електрики може не бути навіть 1-2 доби.

"І це, на жаль, теж реальність", — резюмував директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що ситуація в енергосистемі має покращитися незабаром. За словами енергетичного експерта Володимира Омельченка, ремонтні роботи ускладнило те, що під час обстрілу 26 серпня росіяни застосували касетні боєприпаси.

29 серпня в "Укренерго" розповіли, що буде з відключеннями світла взимку. За словами Володимира Кудрицького, усі 9 ГВт, які вибули з енергетики, до зими відновити неможливо, але Україна зможе електроенергію імпортувати