Не дорожче 35 000 грн: ТОП 3 найкращі зарядні станції для дому ємністю 1 кВт*год

Бюджетні зарядні станції можуть живити більшість видів побутової техніки. В огляді представлені моделі UAPOW APower 1000, Dabbsson DBS1300, UGREEN PowerRoam 1200.

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В Україні діють графіки відключень світла, на тлі чого користуються попитом зарядні станції. Серед маловідомих брендів можна знайти зарядні станції з хорошою ємністю і відносно низькою ціною. Портал NV склав топ 3 найкращих зарядних станцій для дому ємністю 1 кВт*год, вартість яких не перевищує 35 тис. грн.

UAPOW APower 1000

UAPOW APower 1000 Фото: UAPOW

Зарядна станція UAPOW APower 1000 має ємність 1024 Вт*год. Її потужність становить 1800 Вт, пікова потужність — 2000 Вт. Станція з великою ймовірністю зможе живити більшу частину побутової техніки, яка є в середньостатистичних будинках. Коштує ця модель від 30 тисяч гривень.

Повідомляється, що UAPOW APower 1000 оснащена літій-залізо-фосфатними акумуляторами, що вирізняються безпекою та швидко заряджаються. Станція може повністю зарядитися від мережі приблизно за одну годину. Є можливість заряджати станцію від автомобіля через прикурювач і від сонячної панелі, яку потрібно докупити окремо.

Вихідні інтерфейси UAPOW APower 1000 включають: дві розетки по 230 Вт, чотири роз'єми USB-A до 18 Вт і два роз'єми USB-C до 100 Вт. Також є гніздо прикурювача, роз'єм DC і рідкісний роз'єм XT60.

Станція оснащена функціональним дисплеєм, ліхтариком, а також ручками для зручного перенесення. Важить ця модель близько 13,5 кг. Серед мінусів станції — галаслива система охолодження, особливо під час заряджання.

Dabbsson DBS1300

Dabbsson DBS1300 Фото: Dabbsson

Зарядна станція Dabbsson DBS1300 з літій-залізо-фосфатними акумуляторами має ємність 1330 Вт*год, потужність — 1200 Вт і пікову потужність — до 1600 Вт. Цього достатньо, щоб живити різну побутову техніку, але не одночасно. Коштує така станція від 31 тисячі гривень.

Dabbsson DBS1300 повністю заряджається від мережі за приблизно 1,5 години. Також передбачена можливість зарядки від сонячної панелі та функціонал джерела безперебійного живлення. Плюсом даної моделі є велика кількість роз'ємів: чотири розетки на 230 В, три USB-A до 18 Вт, три USB-C до 100 Вт, два роз'єми DC, гніздо прикурювача і XT60.

Станція має функціональний дисплей, ліхтарик і ручки для перенесення. Вага пристрою — 16,3 кг. Керувати станцією та оновлювати прошивку можна через мобільний застосунок, однак підключення до Wi-Fi можливе лише на частоті 2,4 ГГц.

Серед мінусів Dabbsson DBS1300 згадується галаслива робота системи охолодження, а також деякі нюанси з програмним забезпеченням. Йдеться про проблеми на кшталт відключення розеток, які вирішуються перезавантаженням станції.

UGREEN PowerRoam 1200

UGREEN PowerRoam 1200 Фото: UGREEN

Зарядна станція UGREEN PowerRoam 1200 також оснащена літій-залізо-фосфатними акумуляторами, має ємність 1200 Вт*год, потужність — 1200 Вт і пікову потужність — 3000 Вт. Це дає можливість запустити будь-яку побутову техніку, включно з чайником, мікрохвильовкою, котлом і холодильником. Коштує UGREEN PowerRoam 1200 від 32 тисяч гривень.

UGREEN PowerRoam 1200 заряджається від розетки, автомобіля та сонячної панелі. Час заряджання від мережі — 1,5 години. Серед вихідних роз'ємів: дві розетки на 220 В, два USB-A до 22,5 Вт, два USB-C до 100 Вт, гніздо прикурювача, DC і XT60. Станцію також можна використовувати як джерело безперебійного живлення.

Вага UGREEN PowerRoam 1200 становить 12 кг. Є ліхтарик, ручка для перенесення і мобільний застосунок для віддаленого управління станцією. Серед мінусів цієї моделі — необхідність вручну вмикати режим постійної роботи інвертора, коли станція використовується як ДБЖ.

Нагадаємо, український інтерфейс-дизайнер розробив калькулятор, який допомагає розрахувати необхідну потужність і ємність зарядної станції, а також порекомендувати відповідні моделі станцій.

Фокус також писав про три потужні моделі зарядних станцій вартістю від 100 тисяч гривень, якими можна живити великий будинок, зокрема газовий котел, холодильник і мікрохвильову піч.