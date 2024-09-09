Выдержал 16 сбросов взрывчатки и помогал ВСУ держать позиции 2 недели: что известно о НРК "Вепрь" (фото)

Роботизированная платформа "Вепрь" доставляет боеприпасы и другие грузы, вывозит раненых и может минировать территории. Бойцы шутят, что управлять этой разработкой легко, если вы когда-то играли на PlayStation.

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Беспилотники стали важной частью арсенала Сил обороны Украины, помогая бороться с агрессором как в воздухе, так и на море. Однако теперь набирают обороты наземные роботизированные комплексы (НРК), которые активно используются в зоне боевых действий. Об их применении написало издание АрмияInform.

Одними из первых наземные дроны начала применять рота "Гонор" 108-го батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады имени Якова Гандзюка. Они выполняют боевые задачи на востоке Украины. Военные уже несколько месяцев пользуются наземным роботизированным комплексом "Вепрь", разработанным украинскими инженерами.

Фото: Елена Худякова / АрмияInform Фото: Елена Худякова / АрмияInform

Командир отделения НРК, 21-летний боец с позывным "Ара", рассказывает, что "Вепрь" прекрасно зарекомендовал себя в выполнении боевых задач — от эвакуации раненых до доставки боеприпасов и минирования территории. По его словам, в начале создания отделения НРК было всего несколько человек, и проект казался фантастическим. Однако со временем пришли новые бойцы через рекрутинговые центры, и уже в начале 2024 года подразделение получило новые платформы для работы.

Одним из самых впечатляющих моментов использования "Вепря" стал эпизод, когда дрон выдержал 16 сбросов взрывчатки с вражеских дронов и продолжал выполнять свои задачи. Кроме этого, беспилотник регулярно доставляет боеприпасы и эвакуирует раненых.

"Вепрь" может эвакуировать раненого с поля боя Фото: Елена Худякова / АрмияInform

Во время одной из операций этот дрон две недели обеспечивал боеприпасами и всем необходимым украинских бойцов на позициях. Он подвозил воду, БК, различное оборудование, а россияне никак не могли понять, как военные держались все это время, ведь не замечали этих доставок.

"Вепром" очень легко научиться управлять, если вы когда-то играли на PlayStation", — рассказал военнослужащий с позывным "Логист", который попал в "Гонор" через рекрутинг.

Комплекс может тянуть до тонны груза, а его прочная конструкция делает его чрезвычайно устойчивым в боевых условиях. Он оснащен мощной батареей, которой хватает примерно на полтора суток работы в зависимости от нагрузок. На полигоне "Вепрь" проезжал дистанцию до 6 километров. Однако в боевых условиях потребности в такой дальности пока не было, поскольку подразделение работает близко к "нулю".

Напомним, в Украине создали роботизированную наземную платформу Protector, на которую можно установить летальное оружие для уничтожения бронетехники и живой силы врага.

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