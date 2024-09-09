Витримав 16 скидів вибухівки і допомагав ЗСУ тримати позиції 2 тижні: що відомо про НРК "Вепр" (фото)

Роботизована платформа "Вепр" доставляє боєприпаси та інші вантажі, вивозить поранених і може мінувати території. Бійці жартують, що керувати цією розробкою легко, якщо ви колись грали на PlayStation.

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Безпілотники стали важливою частиною арсеналу Сил оборони України, допомагаючи боротися з агресором як у повітрі, так і на морі. Однак тепер набирають обертів наземні роботизовані комплекси (НРК), які активно використовуються в зоні бойових дій. Про їхнє застосування написало видання АрміяInform.

Одними з перших наземні дрони почала застосовувати рота "Гонор" 108-го батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Вони виконують бойові завдання на сході України. Військові вже кілька місяців користуються наземним роботизованим комплексом "Вепр", розробленим українськими інженерами.

Фото: Олена Худякова / АрміяInform Фото: Олена Худякова / АрміяInform

Командир відділення НРК, 21-річний боєць з позивним "Ара", розповідає, що "Вепр" чудово зарекомендував себе у виконанні бойових завдань — від евакуації поранених до доставки боєприпасів і мінування території. За його словами, на початку створення відділення НРК було лише кілька людей, і проєкт здавався фантастичним. Однак з часом прийшли нові бійці через рекрутингові центри, і вже на початку 2024 року підрозділ отримав нові платформи для роботи.

Одним із найбільш вражаючих моментів використання "Вепра" став епізод, коли дрон витримав 16 скидів вибухівки з ворожих дронів і продовжував виконувати свої завдання. Окрім цього, безпілотник регулярно доставляє боєприпаси та евакуює поранених.

"Вепр" може евакуювати пораненого з поля бою Фото: Олена Худякова / АрміяInform

Під час однієї з операцій цей дрон два тижні забезпечував боєприпасами та всім необхідним українських бійців на позиціях. Він підвозив воду, БК, різне обладнання, а росіяни ніяк не могли зрозуміти, як військові трималися весь цей час, адже не помічали цих доставок.

"Вепром" дуже легко навчитися керувати, якщо ви колись грали на PlayStation", — розповів військовослужбовець із позивним "Логіст", який потрапив до "Гонору" через рекрутинг.

Комплекс може тягнути до тонни вантажу, а його міцна конструкція робить його надзвичайно стійким у бойових умовах. Він оснащений потужною батареєю, якої вистачає приблизно на півтори доби роботи залежно від навантажень. На полігоні "Вепр" проїжджав дистанцію до 6 кілометрів. Проте в бойових умовах потреби у такій дальності поки що не було, оскільки підрозділ працює близько до "нуля".

Нагадаємо, в Україні створили роботизовану наземну платформу Protector, на яку можна встановити летальну зброю для знищення бронетехніки та живої сили ворога.

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