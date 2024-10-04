Все проблемы уже решены: причиной недавних сбоев в Telegram стали события в Ливане
Telegram сбоил несколько последних дней. Команда мессенджера сообщила, что трудности у пользователей возникли из-за событий на Ближнем Востоке.
За последние несколько дней у некоторых пользователей Telegram могли возникнуть временные проблемы с подключением и трудности с доступом к медиа. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Как отмечается, Telegram испытал невиданную нагрузку из-за событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране.
Впрочем, заявили в Telegram, благодаря усилиям технической команды сервис обмена сообщениями оставался доступным в большинстве стран. Сейчас все проблемы уже полностью решены, говорится в заявлении команды, которая извинилась перед пользователями за возможные неудобства.Важно
Отметим, что первый серьезный сбой в работе мессенджера произошел вечером 1 октября. Тогда пользователи массово жаловались на медленную загрузку и отправку сообщений и фото. С большой задержкой отправлялись и сообщения в чатах и группах. Повторный сбой произошел уже через день, 3 октября.
Пользователи во многих странах снова жаловались на медленную загрузку и отправку сообщений.Важно
Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильский журналист Бен Каспит заявил о возможной гибели Хасана Насраллы.
30 сентября издание Newsweek сообщило, что Хасан Насралла задохнулся в бункере после израильского авиаудара по его убежищу в Ливане.