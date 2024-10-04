Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Израильско-ливанский конфликт

Все проблемы уже решены: причиной недавних сбоев в Telegram стали события в Ливане

Иран, флаг, женщина, смартфон
Фото: ici ▷ beyrouth | Женщина возле нарисованного на стене иранского флага (иллюстративное фото)

Telegram сбоил несколько последних дней. Команда мессенджера сообщила, что трудности у пользователей возникли из-за событий на Ближнем Востоке.

Related video

За последние несколько дней у некоторых пользователей Telegram могли возникнуть временные проблемы с подключением и трудности с доступом к медиа. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Как отмечается, Telegram испытал невиданную нагрузку из-за событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране.

Впрочем, заявили в Telegram, благодаря усилиям технической команды сервис обмена сообщениями оставался доступным в большинстве стран. Сейчас все проблемы уже полностью решены, говорится в заявлении команды, которая извинилась перед пользователями за возможные неудобства.

Важно
Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана (видео)
Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана (видео)

Отметим, что первый серьезный сбой в работе мессенджера произошел вечером 1 октября. Тогда пользователи массово жаловались на медленную загрузку и отправку сообщений и фото. С большой задержкой отправлялись и сообщения в чатах и группах. Повторный сбой произошел уже через день, 3 октября.

телеграмм, детектор дауна Fullscreen
Сбой в работе мессенджера Telegram 3 октября
Фото: Down Detector

Пользователи во многих странах снова жаловались на медленную загрузку и отправку сообщений.

Важно
Мощнее предыдущего: Израиль нанес новый авиаудар по Бейруту (видео)
Мощнее предыдущего: Израиль нанес новый авиаудар по Бейруту (видео)

Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильский журналист Бен Каспит заявил о возможной гибели Хасана Насраллы.

30 сентября издание Newsweek сообщило, что Хасан Насралла задохнулся в бункере после израильского авиаудара по его убежищу в Ливане.