Все проблемы уже решены: причиной недавних сбоев в Telegram стали события в Ливане

Telegram сбоил несколько последних дней. Команда мессенджера сообщила, что трудности у пользователей возникли из-за событий на Ближнем Востоке.

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За последние несколько дней у некоторых пользователей Telegram могли возникнуть временные проблемы с подключением и трудности с доступом к медиа. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Как отмечается, Telegram испытал невиданную нагрузку из-за событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране.

Впрочем, заявили в Telegram, благодаря усилиям технической команды сервис обмена сообщениями оставался доступным в большинстве стран. Сейчас все проблемы уже полностью решены, говорится в заявлении команды, которая извинилась перед пользователями за возможные неудобства.

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Отметим, что первый серьезный сбой в работе мессенджера произошел вечером 1 октября. Тогда пользователи массово жаловались на медленную загрузку и отправку сообщений и фото. С большой задержкой отправлялись и сообщения в чатах и группах. Повторный сбой произошел уже через день, 3 октября.

Сбой в работе мессенджера Telegram 3 октября Фото: Down Detector

Пользователи во многих странах снова жаловались на медленную загрузку и отправку сообщений.

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Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильский журналист Бен Каспит заявил о возможной гибели Хасана Насраллы.

30 сентября издание Newsweek сообщило, что Хасан Насралла задохнулся в бункере после израильского авиаудара по его убежищу в Ливане.