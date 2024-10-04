Усі проблеми вже вирішено: причиною нещодавніх збоїв у Telegram стали події у Лівані

Telegram збоїв декілька останніх днів. Команда месенджеру повідомила, що труднощі у користувачів виникли через події на Близькому Сході.

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За останні кілька днів у деяких користувачів Telegram могли виникнути тимчасові проблеми з підключенням і труднощі з доступом до медіа. Про це повідомили у пресслужбі месенджера.

Як зазначається, Telegram зазнав небаченого навантаження через події на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані.

Утім, заявили у Telegram, завдяки зусиллям технічної команди сервіс обміну повідомленнями залишався доступним у більшості країн. Наразі всі проблеми вже повністю вирішено, йдеться у заяві команди, яка перепросила користувачів за можливі незручності.

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Зазначимо, що перший серйозний збій у роботі месенджера стався ввечері 1 жовтня. Тоді користувачі масово скаржилися на повільне завантаження й надсилання повідомлень та фото. Із великою затримкою надсилалися й повідомлення у чатах та групах. Повторний збій стався вже через день, 3 жовтня.

Збій у роботі месенджера Telegram 3 жовтня Фото: Down Detector

Користувачі у багатьох країнах знову скаржилися на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

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Нагадаємо, 27 вересня армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала ударів по штабу "Хезболли" в одному з районів Бейруту. Ізраїльський журналіст Бен Каспіт заявив про можливу загибель Хасана Насралли.

30 вересня видання Newsweek повідомило, що Хасан Насралла задихнувся в бункері після ізраїльського авіаудару по його сховищу в Лівані.