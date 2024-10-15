В Китае уже создали новый смартфон Xiaomi 15: как он работает, какие характеристики (видео)

В сети появились характеристики Xiaomi 15, который ждет анонса. Он сохранит внешний вид предшественника получит чип Snapdragon 8 Elite.

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Через несколько недель должен состояться анонс серии Xiaomi 15. Уже появились почти все характеристики базовой модели. Об этом сообщил инсайдер Йогеш Брар.

Известно, что у Xiaomi 15 будет довольно небольшой по сравнению с аналогами экран — это 6,36-дюймовая гибкая AMOLED-панель с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц.

Смартфон работает на однокристальной системе для Android-телефонов Snapdragon 8 Elite (ранее известен как Snapdragon 8 Gen 4). На задней панели находится камера Leica по 50 Мп: основной модуль OV50H, и два объектива, один из которых обладает 3,2-кратным OIS-зумом.

Xiaomi 15 будет оснащен аккумулятором на 5500 мАч, 90-ваттной проводной зарядкой и 50-ваттной беспроводной. Работать новинка будет на операционной системе Android 15 с HyperOS 2.0. Также прилагается защита IP68.

Новая модель Xiaomi сохранит дизайн предшественника и получит квадратный блок камеры на задней панели. Вспышка будет располагаться за пределами квадрата камер.

Ранее инсайдеры сообщали, что Xiaomi 15 Pro получит улучшенную тройную камеру на 50 Мп со сверхширокоугольным 50-мегапиксельным модулем с большим сенсором. А еще, как и флагманский 14 Ultra, устройство получит изогнутый 2K-дисплей.

Ранее мы писали, какие флагманские смартфоны работают дольше. Известные бренды часто сосредотачивают внимание на высокой производительности, жертвуя при этом автономностью.

Также мы писали, что Xiaomi выпустила бюджетник 14T с камерой Leica. Камера смартфонов 14T и 14T Pro может захватывать на 32% больше света, чем в предыдущих моделях.