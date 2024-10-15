У Китаї вже створили новий смартфон Xiaomi 15: як він працює, які характеристики (відео)

У мережі з'явилися характеристики Xiaomi 15, який чекає на анонс. Він збереже зовнішній вигляд попередника й отримає чип Snapdragon 8 Elite.

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За кілька тижнів має відбутися анонс серії Xiaomi 15. Уже з'явилися майже всі характеристики базової моделі. Про це повідомив інсайдер Йогеш Брар.

Відомо, що у Xiaomi 15 буде доволі невеликий порівняно з аналогами екран — це 6,36-дюймова гнучка AMOLED-панель з роздільною здатністю 1,5K і кадровою частотою 120 Гц.

Смартфон працює на однокристальній системі для Android-телефонів Snapdragon 8 Elite (раніше відомий як Snapdragon 8 Gen 4). На задній панелі розміщено камеру Leica на 50 Мп: основний модуль OV50H, і два об'єктиви, один з яких має 3,2-кратний OIS-зум.

Xiaomi 15 буде оснащений акумулятором на 5500 мАг, 90-ватною дротовою зарядкою і 50-ватною бездротовою. Працюватиме новинка на операційній системі Android 15 з HyperOS 2.0. Також додається захист IP68.

Нова модель Xiaomi збереже дизайн попередника й отримає квадратний блок камери на задній панелі. Спалах розташовуватиметься за межами квадрата камер.

Раніше інсайдери повідомляли, що Xiaomi 15 Pro отримає поліпшену потрійну камеру на 50 Мп з надширококутним 50-мегапіксельним модулем із більшим сенсором. А ще, як і флагманський 14 Ultra, пристрій дістане вигнутий 2K-дисплей.

Раніше ми писали, які флагманські смартфони працюють довше. Відомі бренди часто зосереджують увагу на високій продуктивності, жертвуючи при цьому автономністю.

Також ми писали, що Xiaomi випустила бюджетник 14T з камерою Leica. Камера смартфонів 14T і 14T Pro може захоплювати на 32% більше світла, ніж у попередніх моделях.