"Могли видеть, как на нас летят": пилоты ВСУ показали, как перехватили сигнал дрона РФ (видео)

По словам военного с позывным "Дарвин", российские оккупанты атаковали их позицию FPV-дронами в течение шести часов.

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Украинские операторы FPV-дронов перехватили видеосигнал российского дрона-камикадзе который атаковал их позицию. Этот момент показан в сюжете The Wall Street Journal.

Оператор БПЛА пообщался с журналистами

Журналисты показали, как пилоты ВСУ выдвигаются на позиции и начинают свою работу. Спустя некоторое время военные услышали над головами гул вражеского беспилотника, в связи с чем спустились в укрытие.

Оператор с позывным "Дарвин" отметил, что российские БПЛА атаковали здание, в подвале которого они скрывались, в течение шести часов. Он предположил, что оккупанты могли перехватить видео украинского дрона, а затем обнаружить позиции операторов.

Затем военные продемонстрировали как перехватили видеосигнал российского БПЛА, получив возможность наблюдать за атаками в режиме реального времени.

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"Мы собственно в прямой трансляции могли видеть, как на нас летят", — сказал "Дарвин".

Украинский оператор подчеркнул, что у России больше оружия, чем у Украины, что усложняет борьбу. Поэтому украинцы должны быть умнее и адаптивнее.

"Выживает действительно, не самый сильный, не тот у которого больше техники, больше пехоты, а самый адаптированный. Я буду продолжать бороться и буду продолжать адаптироваться", — заключил "Дарвин".

Напомним, военнослужащий 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов 9 октября предупредил, что у ВСУ могут возникнуть трудности на фронте из-за погодных условий, так как во время дождей и тумана FPV-дроны и квадрокоптеры из серии Mavic "нормально не работают".

Ранее, 3 октября, пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Харьков" также показала, как украинские дроны крушат огневые точки и позиции ВС РФ, ослепляют разведку и беспилотники врага благодаря уничтожению антенн, а также обездвиживают грузовики, выжигая их.