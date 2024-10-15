"Могли бачити, як на нас летять": пілоти ЗСУ показали, як перехопили сигнал дрона РФ (відео)

За словами військового з позивним "Дарвін", російські окупанти атакували їхню позицію FPV-дронами протягом шести годин.

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Українські оператори FPV-дронів перехопили відеосигнал російського дрона-камікадзе, який атакував їхню позицію. Цей момент показано в сюжеті The Wall Street Journal.

Оператор БпЛА поспілкувався з журналістами

Журналісти показали, як пілоти ЗСУ висуваються на позиції та починають свою роботу. Через деякий час військові почули над головами гул ворожого безпілотника, у зв'язку з чим спустилися в укриття.

Оператор із позивним "Дарвін" зазначив, що російські БпЛА атакували будівлю, у підвалі якої вони переховувалися, протягом шести годин. Він припустив, що окупанти могли перехопити відео українського дрона, а потім виявити позиції операторів.

Потім військові продемонстрували, як перехопили відеосигнал російського БпЛА, отримавши можливість спостерігати за атаками в режимі реального часу.

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"Ми власне в прямій трансляції могли бачити, як на нас летять", — сказав "Дарвін".

Український оператор наголосив, що Росія має більше зброї, ніж Україна, що ускладнює боротьбу. Тому українці мають бути розумнішими й адаптивнішими.

"Виживає справді не найсильніший, не той, у якого більше техніки, більше піхоти, а найадаптованіший. Я буду продовжувати боротися і буду продовжувати адаптуватися", — підсумував "Дарвін".

Нагадаємо, військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов 9 жовтня попередив, що у ЗСУ можуть виникнути труднощі на фронті через погодні умови, адже під час дощів і туману FPV-дрони і квадрокоптери із серії Mavic "нормально не працюють".

Раніше, 3 жовтня, пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Харків" також показала, як українські дрони трощать вогневі точки і позиції ЗС РФ, засліплюють розвідку і безпілотники ворога завдяки знищенню антен, а також знерухомлюють вантажівки, випалюючи їх.