Ученые создали "самую маленькую в мире" литий-ионную батарею: где ее применят

По словам ученых, новая батарея может питать крошечные медицинские устройства, решая ключевые проблемы в этой области.

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Исследователи из Оксфордского университета создали миниатюрную мягкую литий-ионную батарею, которую можно применить, в частности в биомедицинских устройствах. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Сообщается, что новая батарея изготовлена из биосовместимых капель гидрогеля. По словам ученых, она может послужить для различных медицинских целей, таких как процесс введения лекарств, дефибрилляция сердца и доставка энергии для микророботов.

"На сегодняшний день это самая маленькая в мире литий-ионная батарея на основе гидрогеля, обладающая превосходной плотностью энергии", — заявил ведущий исследователь доктор Юцзя Чжан.

Новая литий-ионная батарея позволяет вводить лекарственные препараты и проводить дефибрилляцию сердца

Как отмечают в издании, медицинские устройства размером в нескольких кубических миллиметров нуждаются в таких же крошечных источниках питания. Эти источники должны быть мягкими, емкими, биоразлагаемыми и совместимыми с биологическими тканями. Кроме того, должна быть возможность дистанционного управления.

Чтобы объединить все эти характеристики в одной батарее, ученые создали крошечную, гибкую литий-ионную батарею с использованием биосовместимых капель гидрогеля. Батарея объединяет три микромасштабные капли, каждая объемом 10 нанолитров, с помощью молекул, напоминающих мыло. Две из капель содержат литий-ионные частицы, которые взаимодействуют для выработки энергии.

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Исследователи утверждают, что эта технология решает основные проблемы питания биомедицинских устройства. Миниатюрная батарея активируется светом, может перезаряжаться и полностью биоразлагаема.

"Крошечная мягкая литий-ионная батарея является самой сложной в серии микромасштабных блоков питания, разработанных доктором Чжаном, и указывает на фантастическое будущее для биосовместимых электронных устройств", — отметил профессор Хаган Бейли.

Напомним, канадская компания Kraken Robotics создала батареи SeaPower, которые работают на глубине 6000 метров и на 46% легче традиционных батарей.

Также сообщалось, что компания ProLogium Technology представила батарею с анодным слоем из 100-процентного кремниевого композита, который повышает плотность энергии и эффективность зарядки.