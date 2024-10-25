Учені створили "найменшу у світі" літій-іонну батарею: де її застосують

За словами вчених, нова батарея може живити крихітні медичні пристрої, розв'язуючи ключові проблеми в цій галузі.

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Дослідники з Оксфордського університету створили мініатюрну м'яку літій-іонну батарею, яку можна застосувати, зокрема в біомедичних пристроях. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що нова батарея виготовлена з біосумісних крапель гідрогелю. За словами вчених, вона може послужити для різних медичних цілей, таких як процес введення ліків, дефібриляція серця і доставка енергії для мікророботів.

"На сьогодні це найменша у світі літій-іонна батарея на основі гідрогелю, що володіє чудовою щільністю енергії", — заявив провідний дослідник доктор Юцзя Чжан.

Нова літій-іонна батарея дає змогу вводити лікарські препарати та проводити дефібриляцію серця

Як зазначають у виданні, медичні пристрої розміром у кілька кубічних міліметрів потребують таких самих крихітних джерел живлення. Ці джерела мають бути м'якими, місткими, біорозкладними та сумісними з біологічними тканинами. Крім того, має бути можливість дистанційного керування.

Щоб об'єднати всі ці характеристики в одній батареї, вчені створили крихітну, гнучку літій-іонну батарею з використанням біосумісних крапель гідрогелю. Батарея об'єднує три мікромасштабні краплі, кожна об'ємом 10 нанолітрів, за допомогою молекул, що нагадують мило. Дві з крапель містять літій-іонні частинки, які взаємодіють для вироблення енергії.

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Дослідники стверджують, що ця технологія розв'язує основні проблеми живлення біомедичних пристроїв. Мініатюрна батарея активується світлом, може перезаряджатися і повністю біорозкладна.

"Крихітна м'яка літій-іонна батарея є найскладнішою в серії мікромасштабних блоків живлення, розроблених доктором Чжаном, і вказує на фантастичне майбутнє для біосумісних електронних пристроїв", — зазначив професор Хаган Бейлі.

Нагадаємо, канадська компанія Kraken Robotics створила батареї SeaPower, які працюють на глибині 6000 метрів і на 46% легші за традиційні батареї.

Також повідомлялося, що компанія ProLogium Technology представила батарею з анодним шаром зі 100-відсоткового кремнієвого композиту, який підвищує щільність енергії та ефективність зарядки.