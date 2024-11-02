"Меняет правила игры": новый проект "заставит" стадион в Лондоне вырабатывать энергию

Ожидается, что "солнечная мембрана" на крыше London Stadium позволит экономить до 350 000 фунтов стерлингов в год, а также сократит углеродный след стадиона.

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К лету 2025 года крышу стадиона London Stadium в восточной части Лондона покроют солнечными панелями, что позволит получать энергию для питания стадиона и уменьшит выбросы углерода. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что солнечные панели покрою 6500 квадратных метров крыши стадиона. Чтобы минимизировать нагрузку на здание, было решено использовать облегченную "мембранную" конструкцию.

Панорама London Stadium Фото: Википедия

Ожидается, что панели позволят стадиону сократить выбросы углерода более чем на 200 тонн в год, а также вырабатывать достаточно энергии для обеспечения всех основных мероприятий на площадке. Стоимость проекта — 4,35 миллиона фунтов стерлингов.

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Согласно оценкам организации LLDC, "солнечная мембрана" на крыше London Stadium позволит стадиону сэкономить до 350 000 фунтов стерлингов в год. Разрешение на его строительство было получено в конце сентября.

"Эти солнечные панели меняют правила игры для Лондонского стадиона, превращая его в одну из самых экологичных спортивных и концертных площадок в мире и значительно сокращая потребление энергии и эксплуатационные расходы", — заявил заместитель мэра Лондона по вопросам окружающей среды и энергетики Мете Кобан.

Напомним, французская компания Sunwind Energy, специализирующаяся на разработке индивидуальных солнечных электростанций, к концу года планирует выпустить солнечную фотоэлектрическую установку Delta Flore, которая совмещает садоводство и генерацию энергии.

Также сообщалось, что международная группа исследователей разработала новый метод легирования солнечных элементов серебром, который позволяет устранить дефекты, мешающие работе элементов.