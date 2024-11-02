"Змінює правила гри": новий проєкт "змусить" стадіон у Лондоні виробляти енергію

Очікується, що "сонячна мембрана" на даху London Stadium дасть змогу економити до 350 000 фунтів стерлінгів на рік, а також скоротить вуглецевий слід стадіону.

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До літа 2025 року дах стадіону London Stadium у східній частині Лондона покриють сонячними панелями, що дасть змогу отримувати енергію для живлення стадіону і зменшить викиди вуглецю. Про це пише BBC.

Повідомляється, що сонячні панелі покриють 6500 квадратних метрів даху стадіону. Щоб мінімізувати навантаження на будівлю, було вирішено використовувати полегшену "мембранну" конструкцію.

Панорама London Stadium Фото: Вiкiпедiя

Очікується, що панелі дадуть змогу стадіону скоротити викиди вуглецю більш ніж на 200 тонн на рік, а також виробляти достатньо енергії для забезпечення всіх основних заходів на майданчику. Вартість проекту — 4,35 мільйона фунтів стерлінгів.

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Згідно з оцінками організації LLDC, "сонячна мембрана" на даху London Stadium дасть змогу стадіону заощадити до 350 000 фунтів стерлінгів на рік. Дозвіл на його будівництво було отримано наприкінці вересня.

"Ці сонячні панелі змінюють правила гри для Лондонського стадіону, перетворюючи його на один із найекологічніших спортивних і концертних майданчиків у світі та значно скорочуючи споживання енергії й експлуатаційні витрати", — заявив заступник мера Лондона з питань довкілля та енергетики Мете Кобан.

Нагадаємо, французька компанія Sunwind Energy, що спеціалізується на розробці індивідуальних сонячних електростанцій, до кінця року планує випустити сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії.

Також повідомлялося, що міжнародна група дослідників розробила новий метод легування сонячних елементів сріблом, який дає змогу усунути дефекти, що заважають роботі елементів.