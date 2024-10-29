Электричество может "закончиться" уже в 2025 году: в чем причина

По мнению Илона Маска, дефицит чипов, возможно, уже позади, но в следующем году миру грозит дефицит поставок электроэнергии и трансформаторов.

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Американский предприниматель Илон Маск считает, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) и электромобилей в ближайшем будущем может возникнуть дефицит электроэнергии. Об этом он сказал на конференции Bosch Connected World, передает портал New Atlas.

Илон Маск отметил, что вычислительная мощность искусственного интеллекта, поступающая в сеть, увеличивается в 10 раз каждые шесть месяцев. По его словам, еще год назад не хватало чипов для нейронных сетей. Следующим дефицитом бизнесмен считает трансформаторы, понижающие напряжение.

Далее Илон Маск прогнозирует нехватку электричества для питания чипов. Он подчеркнул, что одновременное развитие электромобилей и искусственного интеллекта создает огромный спрос на электрооборудование и производство электроэнергии.

"Я думаю, в следующем году вы увидите, что они просто не смогут найти достаточно электричества, чтобы запустить все чипы", — заявил Илон Маск.

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В издании отметили, что американский бизнесмен, вероятно, хотел дать максимально четкий сигнал промышленности. По сути он призвал к переходу на экологически чистую генерацию энергии и производству как можно большего количества электрических трансформаторов.

"Я думаю, мы действительно находимся на грани, вероятно, самой большой технологической революции, которая когда-либо существовала", — сказал Илон Маск.

Напомним, швейцарский стартап в сфере ядерной энергетики Deep Atomic представил планы по созданию малого модульного реактора для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в энергии.

Также сообщалось, что компания Google объявила о подписании первого в мире корпоративного соглашения о покупке электроэнергии из нескольких малых модульных реакторов, чтобы поддержать растущие потребности в энергии, обусловленных работой ИИ.