Електрика може "закінчитися" вже 2025 року: у чому причина

На думку Ілона Маска, дефіцит чипів, можливо, вже позаду, але наступного року світові загрожує дефіцит поставок електроенергії та трансформаторів.

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Американський підприємець Ілон Маск вважає, що через стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) та електромобілів у найближчому майбутньому може виникнути дефіцит електроенергії. Про це він сказав на конференції Bosch Connected World, передає портал New Atlas.

Ілон Маск зазначив, що обчислювальна потужність штучного інтелекту, що надходить у мережу, збільшується в 10 разів кожні шість місяців. За його словами, ще рік тому не вистачало чипів для нейронних мереж. Наступним дефіцитом бізнесмен вважає трансформатори, що знижують напругу.

Далі Ілон Маск прогнозує брак електрики для живлення чипів. Він наголосив, що одночасний розвиток електромобілів і штучного інтелекту створює величезний попит на електрообладнання та виробництво електроенергії.

"Я думаю, наступного року ви побачите, що вони просто не зможуть знайти достатньо електрики, щоб запустити всі чіпи", — заявив Ілон Маск.

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У виданні зазначили, що американський бізнесмен, ймовірно, хотів дати максимально чіткий сигнал промисловості. По суті він закликав до переходу на екологічно чисту генерацію енергії та виробництва якомога більшої кількості електричних трансформаторів.

"Я думаю, ми дійсно перебуваємо на межі, ймовірно, найбільшої технологічної революції, яка коли-небудь існувала", — сказав Ілон Маск.

Нагадаємо, швейцарський стартап у сфері ядерної енергетики Deep Atomic представив плани зі створення малого модульного реактора для задоволення зростаючих потреб центрів обробки даних в енергії.

Також повідомлялося, що компанія Google оголосила про підписання першої у світі корпоративної угоди щодо купівлі електроенергії з кількох малих модульних реакторів, щоб підтримати зростаючі потреби в енергії, зумовлені роботою ШІ.