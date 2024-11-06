Новый ультрафлагман Huawei Mate 70: что известно о дизайне и функционале смартфона

Новая утечка предполагает идентификацию каждого из следующих премиальных смартфонов Huawei по имени.

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Mate 70 Ultimate Design, как ожидается, скоро будет выпущен в качестве ультрафлагманского смартфона китайской компании Huawei. Об этом пишет The Notebookcheck.

Утечка также намекает на встряску для серии Mate 70, которая приведет брендинг ее топовой версии в соответствие с брендингом самого дорогого и продвинутого мобильного устройства OEM на сегодняшний день.

Предполагается, что он и его братья серии Mate 70 будут выпущены в качестве альтернативы последнему поколению флагманских смартфонов Android.

Планы Huawei на середину ноября 2024 года включают запуск 4-х новых флагманских серий смартфонов, согласно известному инсайдеру Digital Chat Station. Они включают прямых преемников Mate 60, 60 Pro и 60 Pro Plus, по всей видимости.

Однако теперь говорят, что 60 RS будет заменен на Mate 70 "UD" — или, возможно, Mate 70 Ultimate Design. Если это так, то новый топовый телефон может быть оформлен в стиле Mate XT — за исключением, конечно, новаторского, сверхдорогого тройного складного дизайна.

Предполагается, что каждый представитель серии Mate 70 будет иметь усовершенствованную версию выступающей камеры своего предшественника, в то время как их экраны могут иметь "немного более узкие" рамки, но при этом оставаться не менее изогнутыми.

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