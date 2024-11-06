Новий ультрафлагман Huawei Mate 70: що відомо про дизайн і функціонал смартфона

Новий витік передбачає ідентифікацію кожного з наступних преміальних смартфонів Huawei за ім'ям.

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Mate 70 Ultimate Design, як очікується, незабаром буде випущений як ультрафлагманський смартфон китайської компанії Huawei. Про це пише The Notebookcheck.

Витік також натякає на струс для серії Mate 70, який приведе брендинг її топової версії у відповідність до брендингу найдорожчого і найпросунутішого мобільного пристрою OEM на сьогоднішній день.

Передбачається, що він і його брати серії Mate 70 будуть випущені як альтернатива останньому поколінню флагманських смартфонів Android.

Плани Huawei на середину листопада 2024 року включають запуск 4-х нових флагманських серій смартфонів, згідно з відомим інсайдером Digital Chat Station. Вони включають прямих наступників Mate 60, 60 Pro і 60 Pro Plus, судячи з усього.

Однак тепер кажуть, що 60 RS буде замінено на Mate 70 "UD" — або, можливо, Mate 70 Ultimate Design. Якщо це так, то новий топовий телефон може бути оформлений у стилі Mate XT — за винятком, звісно, новаторського, наддорогого потрійного складного дизайну.

Передбачається, що кожен представник серії Mate 70 матиме вдосконалену версію камери, що виступає, свого попередника, тоді як їхні екрани можуть мати "трохи вужчі" рамки, але при цьому залишатися не менш вигнутими.

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