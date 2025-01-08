"Этот ритуал бесполезен": почему закрытие приложений на iOS и Android может навредить смартфону

По словам специалистов, принудительное закрытие приложений не влияет на продолжительность работы мобильного, а также не усиливает конфиденциальность, поскольку девайс продолжает собирать ваши данные.

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Закрытие всех приложений на телефоне не сохраняет заряд батареи смартфона, а наоборот может ему навредить. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на специалистов.

"Закрытие фоновых приложений не увеличит ни скорость работы смартфона, ни поможет аккумулятору прожить долго от одного заряда", — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в 2016 году старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги объяснил, что принудительное завершение фоновых приложений не влияет на время автономной работы. С технической точки зрения большинство фоновых приложений фактически "заморожены", и ваша система просто отображает их скриншоты для красоты. То же самое можно сказать и об Android.

То есть фактически закрытие фоновых приложений ничего не дает, поскольку эти приложения на самом деле не "запущены".

Почему вредно закрывать приложения на телефоне

Закрытие фоновых приложений наоборот может даже повысить расход энергии. Завершение работы приложения и последующий его запуск требуют больше ресурсов, чем восстановление его из приостановленного состояния в вашем "фоновом режиме".

Кроме того, закрытие фоновых приложений никоим образом не улучшает производительность смартфона. Операционные системы, такие как iOS, автоматически управляют оперативной памятью, обеспечивая максимальную эффективность. И вмешательство пользователей в этот процесс не дают никакой пользы.

С точки зрения конфиденциальности, принудительное закрытие приложений также неэффективно. Приложения по-прежнему могут собирать ваши данные, даже если они закрыты.

"Таким образом, этот ритуал бесполезен. Владельцы iOS просто тратят время, пытаясь закрыть каждое приложение, а Android-юзеры, хоть и делают это быстрее, не получают никакой выгоды", — подчеркнули авторы материала.

Напомним, найден "идеальный" процент батареи, чтобы ставить мобильный на зарядку.

Фокус также писал, что в 2025 мобильные операторы будут отключать украинцев от 3G-сети.