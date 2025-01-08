"Цей ритуал марний": чому закриття додатків на iOS та Android може зашкодити смартфону

За словами фахівців, примусове закриття додатків не впливає на тривалість роботи мобільного, а також не посилює конфіденційність, оскільки девайс продовжує збирати ваші дані.

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Закриття усіх додатків на телефоні не зберігає заряд батареї смартфона, а навпаки може йому зашкодити. Про це пише "УНІАН" з посиланням на фахівців.

"Закриття фонових додатків не збільшить ні швидкість роботи смартфона, ні допоможе акумулятору прожити довго від одного заряду", — йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадали, що у 2016 році старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі пояснив, що примусове завершення фонових додатків не впливає на час автономної роботи. З технічного погляду більшість фонових застосунків фактично "заморожені", і ваша система просто відображає їхні скриншоти для краси. Те ж саме можна сказати і про Android.

Тобто фактично закриття фонових додатків нічого не дає, оскільки ці додатки насправді не "запущені".

Чому шкідливо закривати додатки на телефоні

Закриття фонових додатків навпаки може навіть підвищити витрату енергії. Завершення роботи додатка і подальший його запуск вимагають більше ресурсів, ніж відновлення його з призупиненого стану у вашому "фоновому режимі".

Крім того, закриття фонових додатків жодним чином не покращує продуктивність смартфона. Операційні системи, такі як iOS, автоматично керують оперативною пам'яттю, забезпечуючи максимальну ефективність. І втручання користувачів в цей процес не дають жодної користі.

З погляду конфіденційності, примусове закриття застосунків також неефективне. Застосунки, як і раніше, можуть збирати ваші дані, навіть якщо вони закриті.

"Таким чином, цей ритуал марний. Власники iOS просто витрачають час, намагаючись закрити кожну програму, а Android-юзери, хоч і роблять це швидше, не отримують жодної вигоди", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку.

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